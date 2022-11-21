閩南金三角 台商「愛拚才會贏」

大陸全國台企聯常務副會長、廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩，就常以「愛拚才會贏」勉勵自己。自1995年登陸以來，他在漳州投資設廠，在泉州尋找製造業合作夥伴，通過廈門港將產品出口到世界各地。如今，他的企業已從最初的建材生意拓展到一二三產業，2021年產值達7億美元。

中新社報導，福建廈門、泉州和漳州三市，與台灣隔海相望，同屬閩南文化圈，已成大陸台商投資最為密集的區域。官方數據顯示，目前，在廈門發展的台企有6000多家，台商對廈門經濟的貢獻達到30%以上；泉州累計批准台資企業2000多家，投資總額67.97億美元；漳州也累計吸引3000多家台企落地發展。

住在廈門，工作在漳州，現已是台商林世堃的生活日常。他在2002年被父親派到漳州長泰管理工廠，20年來林世堃扎根閩南「金三角」。他表示，將持續投資，改善智慧化生產線，開拓大陸廣闊的市場。

在閩南「金三角」，除了機械、建材、食品和服飾等行業，台商台企還涉足石化產業。兩岸最大石化產業合作項目—古雷煉化一體化一期項目，投資額逾340億元（人民幣，下同），2021年8月在漳州古雷港經濟開發區內投產以來持續穩產，已首次實現對台灣銷售乙烯單體。

「發揮大陸石化技術、人才及管理優勢和台灣石化中下游加工優勢，古雷煉化一體化項目將推動兩岸石化產業融合發展。」中國石化福建煉油化工有限公司副總經理、福建古雷石化有限公司總裁張西國說，在兩岸合作驅動下，古雷港經濟開發區已躍升為大陸七大石化基地之一和大陸唯一台灣石化產業園區。

華僑大學兩岸關係研究中心執行主任陳克明受訪指出，廈門以服務業為主，泉州以製造業為主，漳州第一產業相對發達、土地資源充沛，閩南「金三角」發展潛力巨大，三地如能深度整合，發揮對台優勢，在兩岸經貿融合上進行產業分工合作，將會促進區域內各產業的升級換代及同城化發展。