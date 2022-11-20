大陸飛行汽車研發成功 內部座艙設計曝光

大陸飛行汽車研發成功，北京理工大學、北京理工大學重慶創新中心、酷黑科技（北京）有限公司與重慶市聯合發布，由中國工程院院士項昌樂院士團隊研發的全球首款載人級兩座智慧分體式飛行汽車工程樣車。

澎湃新聞報導，該飛行汽車採用自主垂直起降飛行器、智慧操控座艙和自動駕駛底盤三個獨立模組的分體式構型，是載人、載物的立體運載系統，相比於結構一體式飛行汽車構型方案，這種分體式組合重構的方案具有充分發揮近地飛行器與地面行駛底盤各自優點、智慧交通優勢、最優化能量效益的特點，可實現人員、貨物空地轉運的無縫銜接，具備更大的靈活性。通過陸空協同精確感知定位、智慧決策規劃和自動引導對接等技術實現模組組合重構，切換陸空不同行駛模式。

項昌樂院士表示，作為科技工作者要能夠搶抓全球科技發展先機，在基礎前沿領域奮勇爭先，團隊將立足立體運載系統技術領域，腳踏實地、持之以恆「做真科研、真做科研」，推動飛行汽車技術創新與產業發展。

自主垂直起降飛行器最大起飛重量650公斤，有6涵道和開放式8軸16旋翼兩種構型，淨載重280公斤。

智能操控座艙具有超輕量化的座艙及內飾設計，自重80公斤，前後排2座佈局，實現高效空間利用及空氣動力學優化設計，具備飛行汽車駕駛人機交互作業系統，智慧感知感測器引導座艙分別與底盤或飛行器對接，實現地面行駛、空中飛行模式切換。

自動駕駛底盤為全尺寸輪轂電機四輪驅動底盤，通過綜合控制器實現驅動、轉向等運動控制及自動駕駛，最大載荷大於500公斤，設計最大車速80公里/小時，通過精確感知定位、底盤的軌跡規劃和行駛控制，將底盤與座艙或座艙與飛行器精確對準並自動對接、鎖固，切換空中飛行、地面行駛兩種模式。