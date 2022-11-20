騰訊QQ郵箱將終止群郵件功能 防傳播不良訊息

騰訊QQ郵箱將在下個月終止「群郵件」功能，陸媒指該功能極易被違規利用，導致廣告或不良信息傳播。

據中國基金報報導，上周四（17日），QQ郵箱發布「群郵件」功能下線公告，公告稱因業務調整，「QQ郵箱群郵件」功能將於2022年12月10日起終止服務。該功能終止服務後，屆時用戶依然可查看歷史群郵件，但不可再發送新的群郵件或查看QQ群列表。官方還稱，用戶可以將多位收件人保存為郵件聯繫人組，便捷地發送郵件。

QQ群郵件是QQ郵箱基於QQ群用戶推出的一項郵件服務，它充分利用QQ群的資源，以論壇帖子的形式組織對於某一話題的討論，QQ群成員回覆的郵件內容將會聚合在同一個郵件中，對群內全體成員可見。但事實上，群郵件功能在使用中極其容易被部分用戶違規利用，導致廣告或其他不良信息的傳播。

有大陸網友則感嘆，看到公告差點以為是「QQ郵箱要沒了」。

騰訊近來不斷調整QQ業務。據中國基金報指出，今年來，騰訊一直在調整QQ的各項業務。2018年9月15日，QQ寵物正式關停，當月月底，遊戲官網、論壇、專屬客服關閉。

2019年12月，QQ音速停止運營並關閉伺服器，據2018年11月QQ音速發布的公告，遊戲開發商已經解散了開發團隊，遊戲代理協議也在2019年1月結束。

2022年4月20日，運營了17年之久的QQ堂正式停運。

此外，據快科技官方微博，QQ安全中心App將下線一大波功能。官方彈窗表示，由於業務調整，QQ安全中心App將於2022年12月31日下線「QQ保護、郵箱保護、Q幣保護」功能，後續將由對應的產品團隊各自提供安全保障。