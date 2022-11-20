陸太陽能電池轉換效率26.81% 刷新世界紀錄

大陸隆基綠能科技股份有限公司宣布，近日收到德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）最新認證報告顯示，由其自主研發的矽異質結電池轉換效率達到26.81%，刷新世界紀錄。

澎湃新聞報導，這是繼2017年日本公司創造單結晶矽電池效率紀錄26.7%以來，時隔五年誕生的最新世界紀錄，也是光伏史上第一次由中國大陸太陽能科技企業創造的矽電池效率世界紀錄。

光伏電池轉換效率是指電池把光能轉換為電能的能力，與度電成本有著緊密聯繫。晶矽電池在目前的光伏市場中占比近95%，不同技術路線的矽基太陽能電池效率是全行業追逐的熱點。在第十六屆中國新能源國際博覽會暨高峰論壇期間舉行的隆基發佈會上，「世界太陽能之父」、新南威爾士大學教授馬丁·格林通過視頻表示，26.81%的電池效率是目前全球矽基太陽能電池效率的最高紀錄，不分技術路線。

中國科學技術協會黨組書記張玉卓表示，光伏產業作為中國戰略新興產業，日益成為享譽世界的「國家名片」。此次打破世界紀錄在我國光伏產業發展史上具有里程碑意義，這不僅充分彰顯了中國光伏企業矽太陽能電池製造的科技實力，也有力提振了中國在更多科技領域走向世界前列的信心決心。

自20世紀60年代以來，晶矽太陽能電池一直在光伏技術中占主導地位。中國光伏企業通過持續推動晶矽太陽能電池技術的發展與進步，使得晶矽太陽能電池技術路線成為目前市場上最高效、最經濟的光伏技術。

提升轉換效率、降低度電成本是光伏產業發展的永恆主題。隆基綠能創始人、總裁李振國在發佈會上表示，太陽能電池效率是光伏科技創新的燈塔，晶矽太陽能電池的極限效率決定了、也展示了光伏技術的發展潛力和光伏產業的發展方向。

李振國此前曾對澎湃新聞表示，隆基綠能對多種電池技術路線都有跟蹤研究，在TOPCon、HJT、IBC等先進電池技術上保持全球領先並連續刷新世界記錄，利用科技進步達到降本增效的目的。「產業鏈上可能出現重大技術突破節點的只有兩個環節，一個是電池片，另一個是最後的場景化應用。電池片環節我們認為還有兩個臺階要上，第一個臺階是突破單結晶矽電池的量產極限。第二個臺階是雙結電池，這個難度太大，要放到10年的尺度上看待。」

自2021年6月以來，隆基綠能高效晶矽異質結電池研發團隊已多次打破並刷新原先的矽異質結電池世界紀錄，從25.26%提升到26.81%，實現了一年四個月的時間裏絕對值增加1.55%。在一個多月時間內，隆基綠能已分別以26.74%、26.78%、26.81%「三刷」矽太陽能電池效率新紀錄。