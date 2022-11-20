大力度懲治 大陸檢察機關前三季起訴證券期貨犯罪224人

中國大陸檢察機關今年前三個季起訴了證券期貨犯罪224人，更大力度懲治證券期貨犯罪。數據顯示，操縱市場和內幕交易犯罪占比較高。

據第一財經報導，大陸最高人民檢察院11月18日公布數據顯示，2022年1月至9月，中國大陸檢察機關起訴證券期貨犯罪224人，同比上升28%。

報導稱，今年前9個月，起訴涉嫌操縱證券、期貨市場罪124人，起訴涉嫌內幕交易、洩露內幕信息罪37人，合計占證券期貨犯罪總數的71.9%，同比分別上升6.9%、19.4%。

同時，欺詐發行、違規披露信息等案件有所增多。今年前9個月，起訴涉嫌違規披露、不披露重要信息罪31人，同比上升2.1倍；起訴涉嫌擅自發行股票、公司、企業債券罪8人，同比上升14.3%。此外，還查處了個別審計機構人員配合偽造審計資料，幫助財務造假；黑灰產業鏈滋生等現象。

隨著中國大陸證券、期貨市場的快速發展，操縱證券、期貨市場、內幕交易、利用未公開信息交易（俗稱「老鼠倉」）犯罪不斷發生，犯罪手段、方式方法更加隱蔽、多樣，不僅嚴重破壞證券、期貨市場管理秩序，而且嚴重損害投資者合法權益。

近年來，大陸最高檢、最高法、公安部、證監會加強工作協同，依法嚴厲打擊證券期貨違法犯罪活動，並持續對證券期貨「零容忍」。

據大陸最高檢察院表示，檢察機關會同中國證監會、公安機關在過去的一年加強執法司法協作，加大辦案力度。查辦證券期貨犯罪並同步審查提供犯罪資金的非法配資等，打擊黑灰產業鏈。

針對證券期貨領域出現的違法犯罪新情況，2021年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」，其中明確提出「探索在中國證監會建立派駐檢察的工作機制，通過參與案件線索會商研判、開展犯罪預防等，加強最高人民檢察院與中國證監會、公安部的協同配合」。

為統一執法司法標準，今年4月，大陸最高檢察院會同公安部聯合發布了修訂後的證券期貨犯罪立案追訴標準，明確了相關罪案立案追訴標準。

此外，大陸最高檢察院針對辦案中發現的註冊會計師事務所在證券發行中的重大失職行為，向中國註冊會計師協會發出檢察建議。