陸加快石墨烯關鍵技術攻關

集微網報導，近日2022（第九屆）中國國際石墨烯創新大會在寶山區擧行。大會以「滬聚烯力量 共碳新未來」為主題，聚焦產業鏈合作、產學研用深度融合。

在大會上石墨烯銅創新聯合體宣告成立。它集聚了正泰集團、上海電纜所與上海市石墨烯產業技術功能型平台等各方力量，將面向全球「發榜」，協同開展關鍵技術攻關，聚力解決一批「卡脖子」問題。

當前矽基芯片工藝逐漸接近極限時，中國半導體業希望通過研發出先進的石墨烯芯片技術替代矽基芯片，從而解決矽基性能極限的問題。石墨烯芯片的性能將比矽基芯片提升10倍，而功耗卻比矽基芯片低得多。石墨烯芯片的研發，或將打破了美國在半導體領域的技術壟斷。

隨著中國在石墨烯領域集結發力，獲得了突破性進展。截至2021年底，中國石墨烯專利技術申請量約佔全球的80%，相關產品市場規模已達到160億元。

值得注意的是，前不久工信部宣佈，近日批復組建國家石墨烯創新中心等三家國家製造業創新中心。創新中心將面向石墨烯產業發展的薄弱環節，圍繞石墨烯材料規模化製備、石墨烯材料產業化應用和石墨烯行業質量提升等研發方向，開展關鍵共性技術攻關，支撐打造貫穿石墨烯領域創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈和價值鏈的創新體系，將助推國內石墨烯產業進一步創新發展。