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昆山連續18年居百強縣榜首 台企勇於搶占新賽道

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
六豐機械輪圈自動化生產線。六豐機械／提供
六豐機械輪圈自動化生產線。六豐機械／提供

作為全大陸首個工業總產值突破人民幣1兆、連續18年穩居百強縣市之首的經濟強市，昆山以元宇宙為契機，搶抓數位經濟新賽道，圍繞元宇宙生態鏈建設和產業集聚，為經濟高品質發展不斷增添增新動力，包括仁寶、揚皓、富翔精密等已經開始著手AR、VR相關產品的試生產，福立旺更是在該領域深耕已久。

福立旺董秘尤洞察表示，數年前就預判可穿戴終端未來會大賣，於是超期佈局，2017年公司獲得終端品牌蘋果公司的供應商資格認證，為蘋果智慧手錶、TWS耳機等可穿戴設備提供精密金屬零部件。

尤洞察指出，正是由於駛入「果鏈」快車道，公司今年前9月營收總額約人民幣6.67億元、年增30.94%，淨利潤人民幣1.08億元，年增16.62%。

德全藥品董事長特助卓嘉和指出，公司積極回應「雙循環」戰略，不斷挖掘產業鏈兩端供需資訊，與吉林普瑞特生物等上下游企業密切合作，持續拓寬大陸境內市場，

卓嘉和提到，今年前10月產值人民幣2.75億元、年增8%，利潤人民幣2,204萬元、年增38%，品項研發送件5件、順利取得生產許可批件3件，公司正在摩拳擦掌，加速進軍北交所。

前身為永信藥品工業的德全藥品，2009年通過美國FDA認證，成為全大陸第二家可以直接向美國出口藥品的製藥企業。

六豐機械特助蔣玉蘭表示，公司在持續保持跟BBA等傳統車企親密合作的同時，也在新能源車領域開疆拓土，無論是特斯拉，還是後起之秀「蔚小理」，都是六和集團的客戶。

蔣玉蘭指出，今年前10月，輪圈事業群營收年增20%，隨著明年新建廠區的投入營運，與特斯拉的合作也將由試生產轉為量產。

研華科技協理魏大鈞表示，研華科技不僅持續與北工大、南理工、東華大學等高校開展工業雲平台項目開發合作，還在不斷做大產學研合作朋友圈，去年剛加入產教融合聯培企業庫，就與河海大學就工業物聯網、大數據、電子信息等開展研究生聯培工作，年底又與昆山本土高校—昆山杜克大學簽訂戰略合作協議，擬就智慧工廠智慧排產項目開展合作。

上個月研華科技與上海同濟大學合作開發的關於能源管理的APP正式投入市場，將為高校打造校園碳管的數位底座，助力「雙碳」戰略。

福立旺昆山廠房裡，一台台數控機床正滿負荷運轉。記者林宸誼／攝影
福立旺昆山廠房裡，一台台數控機床正滿負荷運轉。記者林宸誼／攝影

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