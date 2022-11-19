A股動力電池再添一軍 蜂巢能源申請科創板IPO獲受理

大陸 A股市場動力電池板塊再添一軍。據上交所官網顯示，蜂巢能源科技（簡稱蜂巢能源）科創板IPO已於18日獲受理。招股書顯示，蜂巢能源擬募資人民幣150億元，投入常州、湖州、遂寧、無錫的動力鋰離子電池項目等。。

據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，在當前競爭激烈的動力電池領域中，蜂巢能源裝機量位列全球第十、中國大陸第六。大陸裝機量前五名分別是寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科和欣旺達。

蜂巢能源前身是長城汽車動力電池事業部，2018年註冊成立蜂巢能源科技有限公司並從長城汽車剝離獨立，2021年改制為蜂巢能源科技股份有限公司 ，總部位於江蘇常州，是專業鋰離子電池系統提供商。

隨著鋰電業務的發展，其客戶群體逐漸擴大。該公司在招股書中指出，與長城汽車、吉利汽車、零跑汽車、東風汽車、嵐圖汽車、小鵬汽車、理想汽車、光束汽車、賽力斯汽車、合眾新能源汽車、牛創新能源汽車等整車企業達成合作關係；此外，公司與PSA（Stellantis集團）等知名國際汽車廠商亦展開業務合作。

目前，蜂巢能源營收迅速增長但尚未獲利。2019年至2022年上半年，蜂巢能源營收分別為人民幣9.29億元、17.36億元、44.74億元及37.38億元；歸母淨利潤分別為人民幣-3.26億元、-7.01億元、-11.54億元及-8.97億元。

對此，蜂巢能源表示，由於研發投入強度較高、產能爬坡以及原材料採購價格增長等因素造成。

據科創板日報分析報導，從行業基本面來看，領先動力電池廠商傾向於新建產能、擴大研發支出等方式以增加市場占有率；而較為新興的廠商則試圖透過在無鈷電池、磷酸猛鐵鋰、固態電池等較新的產品領域佈局從而提升市場競爭力。

蜂巢能源押注的產品及技術路線為無鈷正極材料技術、超高速疊片製程技術、「蜂雲平台」監控系統等。目前，該公司已研發出大陸國內首批20Ah級硫系全固態原型電芯，該系列電芯能量密度達350-400Wh/kg，顯著高於市場現有主流電芯產品。

同時，蜂巢能源在無鈷電池的開發上也處於行業前列，其研發的層狀無鈷材料已實現量產。公司生產方形鋁殼無鈷電芯能量密度大於245Wh/kg，與8系高鎳三元能量密度處於同一水準。

就在近期，該公司的第三代高速疊片技術也成功量產。全新的疊片技術的疊片效率達到0.125秒/片，相比第二代效率提升超過200％，並且產品的安全性及良率有顯著提升。

對於諸如蜂巢能源的二線動力電池廠商，平安證券認為，新能源汽車未來10年將持續高速發展，動力電池作為核心零部件，市場空間非常廣闊。從格局上看，大陸國內供應商格局已經呈現一超多強的局面，而高端產能不足及OEM亟需掌握電池話語權，使得電池格局仍將變動，二梯隊及新進企業仍有一定時間視窗期。

但需要注意的是，動力電池行業為資本密集型且技術密集型行業。對於動力電池廠商來說，能否融資以擴大產能及市場規模以及能否持續跟進新興電池技術的研發都尤為關鍵。蜂巢能源仍存在業務規模無法進一步擴大、技術無法持續進步等潛在風險。