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是時候抄底了？高盛估未來一年Ａ股投報率近2成

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
高盛看好中國市場的未來表現，維持滬深300指數和MSCI中國指數的「增持」評級。（新華網）
高盛看好中國市場的未來表現，維持滬深300指數和MSCI中國指數的「增持」評級。（新華網）

近期多家外資機構「唱多」大陸A股。高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）18日發布最新報告指出，看好中國市場的未來表現，維持滬深300指數和MSCI中國指數的「增持」評級，預計未來12個月的回報率將高達16％，若考慮匯率因素以美元計，其回報更是分別高達19％和21％。

富達國際投資長Andrew McCaffery近日接受路透社採訪時表示，不少投資者的拋售並非基於對投資價值的判斷，更多是情緒驅動的。他認為，是時候在中國抄底了。

據澎湃新聞，慕天輝及其團隊在報告中指稱，在2022年東協和印度市場表現強勢之後，隨著中國市場的反彈和韓國預期中的復甦，亞洲地區股市的領頭羊可能會「向北轉移」。

高盛進一步指出，受到具吸引力的估值（預期本益比為11.4倍）和良好的盈利增長（2023至2024年複合年增長率為13％）的支持，戰略性看好A股市場的長期走勢。

不僅是高盛，多家全球投資機構近期紛紛發聲，認為佈局中國資產的時機已到。

富達國際首席投資官Andrew McCaffery在接受路透社採訪時表示，中國正在努力推動戰略性行業發展，例如增加基礎設施方面的支出，努力延緩全球氣候變暖等，這些戰略方向會衍生眾多投資機會。McCaffery直言，是時候在中國抄底了。

瑞銀資產管理中國股票主管施斌指出，疫情對經濟活動影響最大的階段或已過去，中國經濟正步入正常化軌道，商業、投資、消費和服務活動都已回暖。

施斌並指，近一階段，中國股市的劇烈波動，很大程度上不是因基本面而起，而是由情緒主導的，因此任何利好因素都可能引發市場反彈。

施羅德投資管理（上海）有限公司公募業務首席投資官安昀表示，過去的一個月，A股市場經歷了比較大的波動。當前時點，如果看短期因素，的確擾動因素偏多，市場動能偏弱；但是如果看一些中長期因素，就能發現不少底部的特徵。

美國資管巨頭—富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊中國股票組合經理Michael Lai近期也表示，中國股票市場中的投資者情緒以及股市整體估值目前已處於歷史低位元，低迷的狀態不會持續太久。

團隊 資產 抄底

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