晶合集成蔡國智：若先進製程不可為 應將成熟製程做到極致

集微網消息，11月18日，在IC CHINA 2022同期擧行的中國半導體市場年會上，合肥晶合集成電路股份有限公司（下稱：晶合集成）董事長蔡國智在發表以《新形勢下晶圓代工產業的機遇與挑戰》為題的演講時指出，美國出台一連串策略並拉幫結派打壓中國半導體產業發展，以維護所謂的美國國家安全，這種反全球化的操作對人類科技和全球經濟發展帶來了深遠的負面影響。

晶合集成董事長蔡國智

蔡國智認為，在美國制裁下，中國大陸的晶圓廠需要在明知先進製程短期內不可為的情況下，思考如何將成熟製程做到極致，以帶動整個半導體產業鏈的完善和發展。

成熟製程：潛力無限

「據我所知，作為全球的功率半導體龍頭廠商，英飛淩最先進的產品所使用的製程也衹是65nm，」蔡國智說，「所以衹要選對了『題目』，即便是在成熟製程，本土半導體企業仍然有非常大的發展空間。」



蔡國智引用TrendForce和晶合集成市場部門調研資料指出，如果將28nm及以上稱之為成熟製程，在2021年全球的晶圓銷售額中，成熟製程的總銷售額達到了76%，約當12英寸的出貨量更是佔到了86%，且未來仍將擁有長期穩定的巨大需求。所以，縱使先進製程生產的高端芯片非常重要，但在人類絕大多數的生活場景中，所用到更多仍然是成熟製程芯片。

中國工程院院士吳漢明也曾指出：「我們的當務之急是提高芯片產能，增加國產芯片佔比，而不是專注於14nm、7nm市場。實現28nm及以上成熟製程工藝技術的自主可控，比攻堅7nm更有意義。」

蔡國智對於吳院士觀點深表贊同，他還強調，衹有在成熟製程把產品做到極致化，才能夠取代進口芯片。另外，關於吳院士提到的自主可控，蔡國智還承諾，晶合集成高度重眡和支持供應鏈國產化，歡迎國產新設備在晶合集成展開驗證工作，未來也會積極推動國產大矽片等半導體材料的導入。

下個山頭：汽車芯片

反全球化的風潮風起雲湧，而在蔡國智的領導下，晶合集成正以務實的策略，堅定合作共贏的思想，把重點聚焦在中國領先全球的一些產業，推動國產供應鏈的深度融合。

談到領銜全球的產業，蔡國智表示，中國目前是全世界最大的液晶面板生產基地，晶合集成在成立之初便鎖定了顯示驅動芯片領域，在合肥市政府支持下運營了7年以後，公司已經成長為中國大陸第三大的晶圓代工廠，僅次於中芯國際和華虹宏力。通過產業鏈上下遊的深度融合、同頻共振，晶合集成在去年就成為了全球顯示驅動芯片代工龍頭。

關於晶合集成要「攻打」的下一個山頭，蔡國智認為仍然要聚焦在中國有希望領先全球的產業，即新能源汽車行業。

「毫無疑問的，新能源汽車是我們中國一個閃亮的新星行業，今年比亞迪已經成為全世界汽車出貨量最大的公司，這就是中國大市場的力量，」蔡國智進一步指出，「衹要做到中國市場第一，就能成為全世界的龍頭。」

不過，目前中國在新能源汽車領域的供應鏈上也有短板，且依舊是芯片。

蔡國智表示，據市場調研預測，一輛新能源汽車所有的芯片合計所需要的矽面積幾乎正好與一片12英寸的晶圓相當。這也意味著，當2025年全球新能源汽車出貨量超過3000萬輛時，一年全球的晶圓廠僅新能源汽車領域就需要3000萬片12英寸晶圓的產能。

汽車芯片的需求和機遇同步增長，同樣也存在一定挑戰。目前，國內超過70%的關鍵汽車芯片仍然依賴進口，晶合集成正致力於幫助改善這樣的現狀。據蔡國智介紹，晶合集成正快速推動汽車芯片技術平台，和與客戶合作的車規驗證，並計劃在2023年設立一個汽車芯片專用的生產線。

總結

實際上，中國除了面板產業和汽車產業外，還有許多領域都對成熟製程的芯片有著巨大需求，例如蔡國智在演講提及的電子標簽等。他強調，晶合集成所聚焦的所有市場都是中國領先的行業，如何把產業鏈融合進利益層面，最終實現內循環，這就是晶合集成的目標和願景。

據統計，2022年中國大陸的芯片設計公司數量將超過3000家，且過去2年都實現了25%的高速增長。對此，蔡國智認為，如果到明年，每一家芯片設計公司平均每個月增加100片晶圓的需求，對晶圓代工廠而言就意味著每月30萬片的新需求。整體來看，國內芯片市場的潛能是無限的，而晶合集成要做的就是把產能和技術平台準備好，以助理實現芯片領域的國家戰略目標。

最後，蔡國智總結道：「面對先進製程的不可為，我們可以將成熟製程做到極致，完成更多領域進口芯片的國產替代。」