仲信租賃貸款40億 廈門銀行帶頭台企銀團主辦

仲信租賃銀團貸款簽約儀式18日在廈門舉行，此次銀團貸款總額人民幣9億元（約新台幣40億元），共有9家銀行參與，由廈門銀行為帶頭行兼代理行統籌主辦。

上海銀行、華南銀行、第一銀行、玉山銀行為共同牽頭行，富邦華一銀行、合作金庫、廈門國際銀行、上海農商銀行為參貸行。

廈門銀行微信公眾號報導，此次項目成功邀請多家台資銀行共同牽頭和參貸，不僅助力台資金融企業在大陸更好發展，更增進了兩岸金融機構合作。

仲信租賃董事長沈仁德表示，此次銀團貸款原計劃募集人民幣6億元，參貸銀行超額認購率達152%，最終銀團貸款金額為人民幣9億元，將為仲信租賃未來2年業務成長提供充足動能，助力仲信租賃更好支持實體經濟發展。

廈門銀行行長吳昕顥指出，本次銀團貸款原計劃募集人民幣6億元，參貸銀行超額認購率達152%，這不僅是各牽頭、參貸銀行對於仲信租賃的認可，也是對廈門銀行的肯定，仲信租賃「服務實體經濟」的初心和「深耕區域、服務中小」的特色金融服務目標，與廈門銀行的初心和市場定位不謀而合，這也為此次銀團貸款專案打下了良好的契機。