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人行顧問劉世錦：明年GDP增長目標應從5%起跳

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸人行貨幣政策委員會委員劉世錦表示，中國大陸應將明年的國內生產總值（GDP）增長目標定在至少5％。（新華網）
大陸人行貨幣政策委員會委員劉世錦表示，中國大陸應將明年的國內生產總值（GDP）增長目標定在至少5％。（新華網）

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員劉世錦在今（18）日舉行的第十三屆財新峰會上表示，中國大陸應將明年的國內生產總值（GDP）增長目標定在至少5％，並採取行動促使經濟擺脫當前放緩局面。

劉世錦稱，中國大陸當前的經濟增長速度過低，不利於長期發展目標，當務之急是令增速回到正常軌道和合理區間。

他提到受疫情封控的城市遭受長期經濟損失，而經濟持續低迷，不利於生產活動及人民幣匯率。他認為從近期經濟走勢看，今年達到5％增速有一定難度。

劉世錦表示，現階段，中國經濟潛在增長水準大概在5％至5.5％之間。近三年平均經濟增速低於潛在增長水準，當實際增速較長時間低於潛在增速，會帶來三方面的問題：

第一，勞動生產率、全要素生產率下降；第二，中長期經濟增長機制性損傷，導致經營和發展能力下降，更重要的是預期改變，對於中長期發展的考慮較少，回歸常態需要較長時間；第三，新老動能轉換受到衝擊，出現減緩扭曲甚至停滯後退。

劉世錦說，由於今年基期較低，如果明年上半年能夠擺脫疫情影響，各項穩增長措施落實到位，尤其是改革開放加大力度，穩預期、穩信心見到成效，實際增速還可能更高一些，應力爭今、明兩年平均增速達到5％左右。

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