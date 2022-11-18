立訊接手傳聞不斷 和碩上海廠傳10月暫停招工

在市場傳出立訊精密收購和碩科技旗下上海昌碩廠部分廠房消息之際，知情人士透露，昌碩 10 月已暫停招工，部分員工離職，凸顯蘋果砍單衝擊。

科創板日報報導，至於為何是立訊精密接手昌碩的上海的廠房？從天眼查APP查詢到的工商信息顯示，雙方並非「陌路人」。實際上，雙方早有合作，昌碩科技最新持有立訊精密0.56%股份，持股數量為3,984.51萬股。

受蘋果砍單以及多方因素影響，昌碩科技10月暫停了新員工招聘，巨大的廠房與生產線出現閒置。有員工表示，新崛起的深圳「果鏈」代工主力立訊精密正在接洽，昌碩科技位於上海浦東康橋工業區的部分廠房將由立訊精密接管代為進行生產。

立訊精密投資者關係處回覆詢問時表示，未收到相關信息，收購如達到披露標準，將會公告。

昌碩科技為和碩科技子公司，和碩科技一直與富士康齊名，為蘋果兩大組裝廠商之一。

秀沿路兩旁矗立著十多幢巨大的廠房和員工宿舍。地鐵11號線在此往前延伸一站路就是著名上海迪斯尼樂園度假區。這裡最高峰時期員工超過8萬人。

在昌碩公司大門外，一名昌碩科技正式員工告訴記者，昌碩科技上海廠區太大了，每個廠房做的產品還都不一樣，立訊精密確實已經買了幾棟廠房。

另外，多名持有工牌打工者表示，昌碩科技產線主要生產iPhone手機，但是近幾個月以來，廠裡訂單非常少，「我們賺不到錢，一些員工，尤其是小時工都在離職了」。在廠區門口，可以看到一些打工者拿著大大小小行李準備離開。

工廠門口的保安在閒聊中表示，廠裡面現在比較閒，有的廠房沒有開工，「已經停止招人了。」

昌碩上海的河南籍員工數量巨大，不少曾在鄭州富士康工作過。幾位被訪河南籍的上海昌碩員工表示，昌碩停止招人，立訊精密接手部分廠房，「應該和蘋果砍單有關。」

今年八、九月忙的時候，昌碩上海的員工每月加班80個小時，但現在iPhone 14銷量上不去，工廠方面有計劃一些產線改成裝iPhone 13。

昌碩廠區產線一年四季拆換頻繁是很正常的事，經常拆了現有機種做別的，做一兩個月再換回。現在廠裡除了蘋果筆記型電腦生產線。還有產線在做iPhone11，相對來說，iPhone11的銷量最好，超過iPhone13、14。

縱觀立訊精密的發展之路，以收購擴產能，幾乎是慣用路數。在果鏈環節，近兩年最著名的要數2020年斥巨資人民幣33億元，收購了緯創的兩家子公司，一躍成為蘋果的第三大手機整機組裝廠商，以及2021年再花人民幣66億元收購和碩旗下4家子公司。

一名蘋果中國區前員工表示，蘋果對於供應鏈企業工廠，需要經歷技術、工程、設計、品質等各個團隊現場考察，每一項都有完備流程，昌碩科技作為iPhone整機組裝已投產的工廠，磨合期已過，而且現有的設備拿來可以立刻使用，「收購昌碩的廠區，至少可以節省很大的時間成本。」

從2011年起，以收購蘋果供應商切入果鏈，立訊精密現已成長為後者三大組裝廠商之一，其既為蘋果提供手機、手表、耳機的整機組裝產品，也供應顯示結構模組、SIP 封測產品、Mini LED 模組等零部件產品。