河南省媒：穩富士康就是穩河南、並非跪舔民企

大陸河南省主動出手幫富士康招商，引起關注，繼環球時報發表評論稱，政府幫富士康招工，也是在穩定供應鏈之後，河南省媒進一步指出，穩富士康就是穩河南的論點。

據河南省委旗下媒體「頂端新聞」18日發表的影片社評，評論員指出，河南各級黨委政府出手大力度幫鄭州富士康招工，就一個字「該」。評論員強調，孫中山先生說過，政，就是眾人之事；政治，就是管理眾人之事，政府就是管理眾人之事的機構。而鄭州富士康是河南省用工量最大的企業，在全大陸也排得上名次。最多的時候員工超過30萬人。加上相關配套企業，整個富士康生態涉及的人員，可能有百萬人之多。

「百萬人的事，當然是眾人之事，作為管理眾人之事的機構，河南各級黨委政府怎麼能不管呢？」評論員並指出，由於各種內外部環境，由於各種混亂的資訊，鄭州富士康目前在招工方面，遭遇的就是市場的扭曲和失靈。在這種時候，黨委政府必須出手。評論員指出，富士康此次招工，有三個特點，也是三個難點：一是需求量大，要幾萬甚至十萬人；二是時間緊迫，這個月就要進廠上班；三是流言較多，信任度不足。

「能解決以上三個難點的，只有我們的各級黨委政府。黨委政府有最強大的執行力，組織體系完備;有暢通的資訊傳達管道，可以從省裡一直觸達鄉村；有最高等級的信任背書，可以讓願意到富士康務工的人員及其家屬放心」。評論員還強調，富士康時薪30元（約合台幣131元）、還有穩崗補貼、隔離補貼，食宿條件相當不錯，富士康開出待遇「超出市場平均水平」。

事實上，頂端新聞已經不是第一次出來評論此事。17日就已經發布社評指出，穩富士康就是穩河南。強調現在丟下富士康不管的話，不僅會對全球供應鏈體系產生不利影響，受損的可能還有河南的營商環境和市場的信心。文章強調，這展示了一個非常明確的態度：「河南完全有能力為企業提供完善的服務保障，而且也正在實打實地為企業創造良好的營商環境」。

頂端評論員認為，河南省各級黨委政府主動幫助富士康解決用工問題，「不是像有人說的那樣手伸得太長，更不是跪舔一家民企。所展現的恰恰是各級黨委政府著眼於河南乃至全國疫情防控、經濟發展、營商環境大局的大作為、大擔當」。