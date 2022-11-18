高盛估明年3月兩會過後 陸將放寬清零政策

美國投行高盛發表的最新報告指稱，預料中國大陸在明年3月全國兩會後將逐步放寬清零政策。重新開放後，明年消費或會出現強勁反彈。

高盛並預估明年大陸經濟增長率可達4.5％，較今年經濟預估增長3％再加快1.5個百分點。

高盛認為明年大陸經濟復甦會分兩階段，預料重新開放初期經濟或受壓，屆時可能會有刺激經濟措施，以待下半年消費、服務業強勁反彈，大陸經濟也將逐漸恢復正常軌道。

高盛預期大陸重新開放後，也會對2024年上半年亦受惠，預估2014全年大陸GDP增幅可達5.3％，到2025至2027年GDP增長則在4％左右。

該行指出，大陸經濟恢復正常有望成為明年資產價格上升主要因素，預料明年股票、商品需求（尤其能源）、人民幣匯價均會上升。

高盛並預期明年大陸通膨為1.2％，較今年提高0.5個百分點，並預期大陸國民對外旅遊有望在2024年逐步開放。