趨勢難擋 印度也要蘋果改用USB-C接口

集微網消息 蘋果想保留自己的接口越來越難了。

在一份印度官方的新聞稿中，印度消費者事務、食品和公共分配部秘書Rohit Kumar Singh表示，多家印度監管機搆和私營企業日前擧辦了一次會議。該會議就在智能手機、平板電腦、筆記本電腦等電子設備使用USB-C 接口達成廣泛共識。

印度消費者事務秘書表示，這次會議將更多地是一種探索性的性質，他們將努力從利益相關者那裡了解如何在印度採用通用充電器。

這是繼歐盟之後，又一國家/地區將要求蘋果改換接口。在10月24日，歐盟最高決策機搆歐洲理事會，批準了統一充電端口的方案，新規定在生效24個月後開始實施，這也就意味著從2024年年底開始，在歐盟國家銷售的智能手機、平板電腦等電子產品，都將採用USB-C接口。

今年 5 月，蘋果分析師郭明錤預測，蘋果會考慮在 2023 年將 iPhone 15 系列從 Lightning 口轉至 USB-C 接口。隨後，彭博社的 Mark Gurman 証實這一傳聞，並稱知情人士透露蘋果已在測試一款具有 USB-C 端口的新機。