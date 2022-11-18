快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

大連RCEP商務區 首批5家入駐

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大連RCEP國際商務區啟用，有助當地經濟發展。圖為大連市大窑灣碼頭，出入境船舶數量增長。（中新社）
大連RCEP國際商務區啟用，有助當地經濟發展。圖為大連市大窑灣碼頭，出入境船舶數量增長。（中新社）

RCEP（大連）國際商務區16日在中國（遼寧）自貿區大連片區正式啟用，該商務區將重點承接RCEP區域外商投資企業及與RCEP國家開展經貿合作的企業落戶，吸引面向RCEP市場的貿易、結算、金融、研發、設計等高端服務業總部聚集。

中新社報導，今年1月1日，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效實施。為搶抓機遇，今年5月，大連自貿片區成立RCEP國際商務區，旨在聚集RCEP國家外商投資企業及與RCEP國家開展經貿往來相關企業落戶，拓展RCEP市場擴大貿易投資。

RCEP（大連）國際商務區占地面積3.2萬平方公尺，位於大連保稅區南門區域，融合RCEP企業總部基地、經貿促進中心、企業服務中心等功能，是集國別展示、專業服務、交流互動、市場拓展、貿易便利、商事法律等功能的RCEP企業一站式服務平台。

當日，首批5家服務機構簽約入駐RCEP（大連）國際商務區經貿促進中心。啟用儀式上，為深入聯結日韓、東協兩個RCEP主要市場，大連自貿片區與中國（雲南）自由貿易試驗區昆明片區簽署戰略合作協議，攜手共建日韓—東協RCEP貿易走廊。

昆明自貿片區黨工委書記梁崑說，昆明自貿片區將與大連片區攜手，在制度創新、航空物流、通關便利、跨境金融等領域開展務實合作。同時，重點開發RCEP聯合應用場景，充分對標國際經貿規則；不斷激活RCEP互補創新優勢，推動東北亞與東南亞企業市場對接合作。

大連自貿片區投資促進局局長莊樹國表示，大連RCEP商務區的啟用將進一步集聚RCEP服務資源，為外資企業進入中國大陸、大陸企業對外投資和開展國際貿易提供更為專業的一站式服務。

延伸閱讀

專家：中日韓應抓住RCEP 推動經貿合作

陸RCEP原產地證書 山東簽發最多

大連外貿商品車 前10月增2成

陸廿大後 持續釋對外開放訊息

相關新聞

立訊接手傳聞不斷 和碩上海廠傳10月暫停招工

在市場傳出立訊精密收購和碩科技旗下上海昌碩廠部分廠房消息之際，知情人士透露，昌碩 10 月已暫停招工，部分員工離職，凸顯...

河南省媒：穩富士康就是穩河南、並非跪舔民企

大陸河南省主動出手幫富士康招商，引起關注，繼環球時報發表評論稱，政府幫富士康招工，也是在穩定供應鏈之後，河南省媒進一步指...

人行顧問劉世錦：明年GDP增長目標應從5%起跳

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員劉世錦在今（18）日舉行的第十三屆財新峰會上表示，中國大陸應將明年的國內生產總...

習近平：大陸將建設「更高水平開放型經濟新體制」

大陸國家主席習近平在泰國出席APEC領導人非正式會議上，強調大陸將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，堅持走「...

外資抄底中國房地產？ 專家：可能是個案被放大

近期外資接連出手投資中國大陸房地產，據路透社16日報導，美國私募華平投資和國際房地產開發管理商睿星資本正在涉足中國房市的...

陸發放70個遊戲版號 遊戲股集體狂歡

大陸國家新聞出版署昨（17）日發布11月大陸國產網路遊戲審批資訊，共70款遊戲獲批，其中包括騰訊、網易及多家A股上市公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。