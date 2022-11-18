大連RCEP商務區 首批5家入駐

RCEP（大連）國際商務區16日在中國（遼寧）自貿區大連片區正式啟用，該商務區將重點承接RCEP區域外商投資企業及與RCEP國家開展經貿合作的企業落戶，吸引面向RCEP市場的貿易、結算、金融、研發、設計等高端服務業總部聚集。

中新社報導，今年1月1日，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效實施。為搶抓機遇，今年5月，大連自貿片區成立RCEP國際商務區，旨在聚集RCEP國家外商投資企業及與RCEP國家開展經貿往來相關企業落戶，拓展RCEP市場擴大貿易投資。

RCEP（大連）國際商務區占地面積3.2萬平方公尺，位於大連保稅區南門區域，融合RCEP企業總部基地、經貿促進中心、企業服務中心等功能，是集國別展示、專業服務、交流互動、市場拓展、貿易便利、商事法律等功能的RCEP企業一站式服務平台。

當日，首批5家服務機構簽約入駐RCEP（大連）國際商務區經貿促進中心。啟用儀式上，為深入聯結日韓、東協兩個RCEP主要市場，大連自貿片區與中國（雲南）自由貿易試驗區昆明片區簽署戰略合作協議，攜手共建日韓—東協RCEP貿易走廊。

昆明自貿片區黨工委書記梁崑說，昆明自貿片區將與大連片區攜手，在制度創新、航空物流、通關便利、跨境金融等領域開展務實合作。同時，重點開發RCEP聯合應用場景，充分對標國際經貿規則；不斷激活RCEP互補創新優勢，推動東北亞與東南亞企業市場對接合作。

大連自貿片區投資促進局局長莊樹國表示，大連RCEP商務區的啟用將進一步集聚RCEP服務資源，為外資企業進入中國大陸、大陸企業對外投資和開展國際貿易提供更為專業的一站式服務。