大陸數位經濟 呈弓箭型格局

中國電子信息產業發展研究院16日發布《2022中國數字經濟發展研究報告》稱，中國大陸數位經濟區域「五極」悉數登場，數位經濟呈現弓箭型格局。

中新社報導，報告公布2022數位經濟城市發展百強榜。從榜單整體看，北京、上海、深圳、杭州、廣州連續多年穩居數位經濟一線，數位經濟綜合實力領跑全大陸。成都、蘇州、南京等數位經濟新一線城市駛入快車道，追趕勢頭強勁。數位經濟二線城市發展初具規模，亟需優化要素配給、破解增長瓶頸。

報告顯示，當前京津冀、粵港澳、長三角三大城市群數位經濟實力穩增，成渝、長江中游城市群加速追趕，區域五極悉數登場，中國大陸數位經濟弓箭型格局已躍然紙上。

報告稱，沿海之「弓」以京津冀、長三角、粵港澳為核心，環海而立，是打造大陸數位產業集群關鍵所在。長江之「箭」以成渝、長江中游城市群為核心，連貫東西，推動數位經濟從沿海向廣袤內陸輻射發展。中部之「弦」連接京津冀、粵港澳，貫穿中部，中部地區崛起時機成熟，是大陸數位經濟蓄力張弓、發力放弦的長遠需要。

此外，報告從數位基礎、數位產業、數位治理、數據價值四大維度，對當前大陸數位經濟發展現狀與特徵進行了深度闡釋。