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前10月 陸水利建設投資、增長63.3%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸水利部副部長劉偉平16日表示，1-10月，大陸完成水利建設投資9211億元（人民幣，下同），同比增長63.3%。

中新社報導，當天，大陸水利部召開記者會，介紹前10月大陸水利基礎設施建設進展情況。 　　

劉偉平表示，大陸重大水利工程建設取得新成效。10月份，山東官路水庫、浙江擴大杭嘉湖南排後續西部通道等3項重大工程開工建設，今年以來新開工重大水利工程45項，創歷史新高。1-10月，大陸全國累計新開工水利項目2.4萬個，新增投資規模1.15兆元，較去年同期多開工5200餘項、多增加投資規模7235億元。

今年以來，大陸水利投資大幅增長。劉偉平表示，水利部不斷創新水利投融資體制機制，積極拓展水利建設籌資管道。1-10月，落實水利建設投資1兆1006億元、同比增長53%，較9月底增加投資435億元。其中，地方政府專項債券1979億元、同比增長103%，銀行貸款和社會資本2888億元、同比增長77%。

統計顯示，1-10月，大陸完成水利建設投資9211億元、同比增長63.3%，較9月底增加投資975億元。有12個省份完成投資超過400億元，特別是廣東、雲南、河北、安徽超過500億元。水利項目施工累計吸納就業人數226萬人，其中農村勞動力183萬人，較9月底分別增加17萬人、12萬人。水利投資拉動作用持續顯現。

「水利部將錨定年度目標任務，採取有力措施，繼續大力推進水利工程建設，確保工程質量和安全，確保全年完成水利建設投資1兆元以上，為推動經濟進一步回穩向上作出積極貢獻。」劉偉平說。

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