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穩經濟 大陸擴大減稅降費力度

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
為加速經濟復甦，大陸今年進一步擴大減稅降費力度。圖為江西贛州定南縣一家汽車製造廠內，工作人員正在作業。（中新社）
為加速經濟復甦，大陸今年進一步擴大減稅降費力度。圖為江西贛州定南縣一家汽車製造廠內，工作人員正在作業。（中新社）

面對疫情和內外情勢打擊，中國大陸今年進一步擴大減稅降費力度，據大陸國家稅務總局副局長王道樹17日表示，截至11月10日，今年大陸稅務系統合計辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.7兆元（人民幣，下同），其中，已退到納稅人帳戶的增值稅留抵退稅款達2兆3,097億元，超過去年全年退稅規模的3.5倍。

王道樹表示，今年以來，面對複雜嚴峻的內外形勢和多重超預期因素衝擊，大陸強化宏觀政策跨週期和逆週期調節，實施大規模增值稅留抵退稅等新的組合式稅費支持政策、製造業中小微企業延續緩繳稅費等穩經濟一攬子政策及接續措施。

他舉稅收數據顯示，截至11月10日，大陸全國稅務系統合計辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.7兆元。其中，已退到納稅人帳戶的增值稅留抵退稅款達2兆3,097億元，超過去年全年退稅規模的3.5倍；新增減稅降費7,896億元；累計辦理緩稅緩費6,797億元。

在此之下，王道樹說，全大陸10萬戶重點稅源企業每百元營業收入稅費負擔下降了5.3%，幫助廣大市場主體爬坡過坎、紓困解難，助力於經濟回穩，增強企業發展動能。此外，他還提到，大陸採取堅持不收過頭稅費，持續展開便民辦稅春風行動，以及落實出口退稅政策，嚴格規範稅收執法等行動。

王道樹說，下一步，大陸稅務部門將更好發揮稅收在治理中的基礎性、支柱性、保障性作用。

大陸國家稅務總局其他與會官員還提到，將研究優化明年增值稅留抵退稅政策，進一步鞏固健全留抵退稅工作機制，充分發揮政策惠企利民效能，和嚴查狠打各類涉稅違法犯罪行為，營造公平法治的稅收環境等。

對於大陸自今年6月起，實施階段性減徵部分乘用車車輛購置稅，隨後，又將新能源汽車免徵車購稅政策延續至2023年底，王道樹說，今年以來截至11月10日，大陸累計免徵新能源汽車車購稅686.2億元，年增101.2%，期間新能源汽車銷量成長78.1%，成效比較明顯，下一步，將持續關注政策執行情況，會同有關部門及時回應納稅人關切，進一步保障優惠政策落地落實落細。

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