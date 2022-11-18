陸一般公共預算收入 前10月增5.1％

大陸財政部16日公布的數據顯示，1-10月累計，大陸全國一般公共預算收入17兆3397億元（人民幣，下同），扣除留抵退稅因素後增長5.1%，按自然口徑計算下降4.5%。其中，大陸全國稅收收入14兆2579億元，扣除留抵退稅因素後增長2.4%，按自然口徑計算下降8.9%；非稅收入3兆818億元，比上年同期增長23.2%。

中新社報導，1到10月，大陸全國主要稅種收入增速表現各有不同：增值稅扣除留抵退稅因素後增長2.7%，按自然口徑計算下降29.1%；消費稅比上年同期增長13.2%；企業所得稅比上年同期增長3.5%；個人所得稅比上年同期增長8.5%；進口貨物增值稅、消費稅比上年同期增長11.3%。此外，資源稅收入比上年同期增長50.9%。

1到10月，土地和房地產相關稅收收入中，契稅比上年同期下降25.4%；土地增值稅比上年同期下降8.3%；房產稅比上年同期增長10.5%；耕地占用稅比上年同期增長25.1%；城鎮土地使用稅比上年同期增長6.3%。

受車輛購置稅免稅政策和減徵政策等因素影響，1到10月車輛購置稅收入2074億元，比上年同期下降31.3%。今年大陸延續新能源汽車免徵車購稅政策，發布減徵部分乘用車車購稅政策。另據大陸稅務總局公布的數據，截至11月10日，今年累計免徵新能源汽車車購稅686.2億元，同比增長101.2%。

1-10月累計，大陸全國一般公共預算支出20兆6334億元，比上年同期增長6.4%。民生等重點領域支出得到有力保障，教育、社會保障和就業、衛生健康、城鄉社區、農林水、交通運輸等支出較多。