廣東對東協進出口 前10月增1成
據大陸海關總署廣東分署16日介紹，今年前10個月，廣東外貿進出口6.83兆元（人民幣，下同），同比增長1.9%。其中，前10月廣東對東協進出口1.1兆，同比增長一成。
中新社報導，一般貿易較快增長。前10個月，廣東一般貿易進出口同比增長6.5%，增速較廣東整體快4.6個百分點，佔廣東進出口總值的54.8%。
前10個月，廣東國有企業進出口同比增長15.5%，增速快於廣東整體13.6個百分點。
前10個月，廣東對東協進出口1.1兆元，同比增長10%，東協繼續保持廣東第一大貿易夥伴地位；同期，廣東對美國、歐盟和台灣進出口分別同比增長8.6%、8.2%和3%。
新能源產品出口表現亮眼。前10個月，廣東出口機電產品同比增長3.6%，佔廣東出口總值的66.6%。其中，太陽能電池增長37.1%、鋰離子蓄電池增長47.8%、電動載人汽車增長2.7倍。
進口農產品增長，機電產品下降。前10個月，廣東進口農產品同比增長12.6%。其中，進口糧食增長27%、水產品增長44.2%。同期，進口機電產品同比下降8.2%。其中，半導體製造設備增長45.2%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言