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廣東對東協進出口 前10月增1成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

據大陸海關總署廣東分署16日介紹，今年前10個月，廣東外貿進出口6.83兆元（人民幣，下同），同比增長1.9%。其中，前10月廣東對東協進出口1.1兆，同比增長一成。

中新社報導，一般貿易較快增長。前10個月，廣東一般貿易進出口同比增長6.5%，增速較廣東整體快4.6個百分點，佔廣東進出口總值的54.8%。

前10個月，廣東國有企業進出口同比增長15.5%，增速快於廣東整體13.6個百分點。 　　

前10個月，廣東對東協進出口1.1兆元，同比增長10%，東協繼續保持廣東第一大貿易夥伴地位；同期，廣東對美國、歐盟和台灣進出口分別同比增長8.6%、8.2%和3%。 　　

新能源產品出口表現亮眼。前10個月，廣東出口機電產品同比增長3.6%，佔廣東出口總值的66.6%。其中，太陽能電池增長37.1%、鋰離子蓄電池增長47.8%、電動載人汽車增長2.7倍。

進口農產品增長，機電產品下降。前10個月，廣東進口農產品同比增長12.6%。其中，進口糧食增長27%、水產品增長44.2%。同期，進口機電產品同比下降8.2%。其中，半導體製造設備增長45.2%。

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