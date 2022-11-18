廣湛高鐵聯絡線 首座轉體橋成功轉體

16日凌晨，經過50分鐘的逆時針旋轉，由廣湛公司建設、中鐵二十五局承建的廣湛高鐵聯絡線首座轉體橋在夜空之中「轉身」，在封鎖「天窗」點內成功跨越京廣三線，實現了精準對接，標誌著大陸國內鐵路最小曲線半徑大跨度T構梁轉體成功。

中新社報導，廣湛高鐵聯絡線全長3.627公里，建成之後將為廣湛高鐵正線施工創造先決條件。該聯絡線共有9處特殊結構，上跨廣珠鐵路、京廣鐵路以及廣清高速公路，下穿武廣高鐵，其中臨近營業線施工2.7公里，具有施工風險高、防護標準嚴、施工難度大的幾個特點。

中鐵二十五局現場技術負責人林李彬介紹，此次完成轉體的T構梁總跨度104公尺、重達3800噸，曲線半徑僅為300公尺，且坡度達到20‰，結構參數為鐵路線路設計極限狀態，這是大陸全國鐵路曲線半徑最小轉體橋中跨度和縱坡最大的T構梁。

京廣三線是京廣鐵路大動脈的一條重要支線，高峰時段平均每5至10分鐘就有一趟列車駛過。為減少橋梁施工對鐵路運營影響，項目採取先建後轉的施工工藝。

廣湛高鐵設計時速350公里，是大陸八縱八橫高速鐵路網沿海大通道的重要組成部分，正線全長400多公里。該線建成通車後，將助推粵西沿海地區陽江、茂名、湛江融入粵港澳大灣區聯動發展，助力廣東實現「市市通350公里時速高鐵」的目標，廣州至湛江列車最短運行時間由180分鐘壓縮至90分鐘。