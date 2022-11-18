廈門海西MCN基地掛牌 台青創業新重鎮

海西MCN兩岸青年三創基地16日在廈門市湖里區掛牌成立。該基地現已入駐企業近20家，成為湖里區打造電商直播產業賦能台灣青年創新創業的新重鎮。

中新社報導，海西MCN兩岸青年三創基地是一個全新模式的台青創業孵化平台，它依託於已成熟運營的MCN產業基地，擁有供應鏈、平台、達人、內容生產、直播運營等MCN全產業鏈資源。

該基地總經理蔡卓峰說，基地試運營兩個月，已入駐近20家高質量的台青企業，全網百萬粉達人羅李晟從上海來廈入駐基地創辦工會；種植台灣水果、服務鄉村振興的多家台企，希望通過電商直播銷售產品；阿品說台灣的許陳品，同仁堂的王醫師、張醫師等高知的台青，希望通過基地賦能，打造個人自媒體IP。

羅李晟稱，海西三創基地擁有豐富電商產業資源，契合電商創業青年，湖里區特有的隔離費用補貼，也有助於他們從台灣招募更多的才藝青年加入工會來廈就業。

廈門市台商協會會長吳家瑩表示，海西MCN兩岸青年三創基地以完善的電商直播產業帶動台青就業、創業，有效填補湖里區賦能台青新媒體電商領域的空白。

他說，希望能有更多台青來到宜居宜業的湖里就業創業，共享發展機遇和政策紅利，在湖里這片沃土上築夢、追夢、圓夢，為推進兩岸融合發展貢獻自己的力量。

授牌儀式結束後，應現場台青之邀，湖里區台港澳辦公室主任方旭明為與會台青詳細解讀了湖里區台灣青年創業就業補助政策。