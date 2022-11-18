結合供應鏈 大灣區皮具匠人文創走向世界

「我在廣州辦皮具工廠，是第一個在米蘭Mipel展上展出的華人設計師。」廣州林俊億設計公司主理人林俊億說，他從一位做包包的匠人、一個皮具設計師走向了世界，多年來他所累積的人脈資源，走到今日，他更想把原創設計的優勢與供應鏈市場結合發展出來。

文化創意，正是林俊億認為可兼容多樣性的非遺元素與設計。最開始他的工廠在深圳，轉移到廣州後，他們就將廣州做爲核心點，向外輻射，過去他在廣東、廣西、四川、甘肅等等，累計學習了29種絕技，「非遺文創就是我生活的全部。」

林俊億說，現在他大部分時間待在廣州，大灣區具有很大產業鏈優勢，整個製造供應鏈也非常成熟，不僅限於中國大陸，很多海外的知名品牌方都會前往廣東尋找供應鏈進行生產，「我認為廣東在文創產業上有最大的供應鏈優勢，從廣州找原材料，根據不同品類在廣州、東莞、深圳、惠州進行加工或製造，最終在全中國大陸乃至於全世界實現價值。」

「目前我在廣州有幾個重要的據點，一個是工廠所在的白雲區，此外在增城區有個非遺研學基地的計畫，預計打造荔枝文化館，希望藉由文創的力量，能夠把各地的人吸引到這裡，把嶺南文化的非遺文創做得更完善。」林俊億還提到，他的皮具設計上也有一系列是帶有敦煌文化元素的設計結合創意作品，他認為的非遺文化設計，應是應用在現代產品上，從圖騰、線脚的設計，都是經由傳承文化角度淬鍊出來，同時具備美學、傳統，更重要的是具備了涵養。

最後，林俊億說，「我認為透過文化創意，現代化的製作技術能賦予文化功能性，文化是生活真實的一部分，非物質文化遺產是其最精華的部分。身為一個設計師，夢想必須有載體，希望能通過我累積的生活經驗和業界資源，與更多的青年設計師共同在整個供應鏈環境裡，創造出更廣泛、更全球的文創設計產品。」