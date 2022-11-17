轉投資公允價值驟減？ 阿里巴巴上季暴虧900多億

大陸電商龍頭阿里巴巴昨（17）日公布2022年第二財季財報，單季營收人民幣2,071.76 億元，年增3％，歸屬於普通股股東的淨虧損達人民幣205.61億元（約新台幣908億元），每股美國存託股（ADS）淨虧損人民幣7.77元。

對此，阿里在財報中解釋，主要是由於所持有的上市公司股權投資的市場價格下降，導致淨虧損增加和權益法核算的投資損益下降所致。阿里也在財報中提出董事會已通過增加150億美元的股份回購計劃，並稱不會按原計劃在2022年底完成香港主要上市。

不過，若未把投資公允價值變化而產生的淨收益或淨虧損計入，調整後，阿里上季非公認會計準則淨利潤為人民幣 338.20億元，年增19％，非公認會計準則下，每股ADS收益為人民幣 12.92元，並優於市場預期，擺脫連續四季盈利下跌的頹勢。

阿里並指，上季度根據股份回購計劃，該集團以約21億美元回購約2,430萬股美國存託股（約1.947億股普通股）。截至2022年11月16日，該集團在現行250億美元回購計劃下，已回購了約180億美元的股份。集團董事會已授權將股份回購計劃另外增加150億美元，並延長有效期至2025年3月底止。

同時，阿里還稱，在過去的幾個月裡，一直為在香港主要上市做準備。在正式完成轉換香港主要上市前，還需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計 劃，考慮到上述情況，將不會按原計劃在2022年底完成主要上市。