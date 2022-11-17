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網易Q3營收年增10.1% 暴雪遊戲佔近兩年淨收入僅個位數

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
網易17日發布今年第三季財報，財報顯示，網易2022年第三季營收人民幣244 億元，去年同期營收221.9 億元，年增10.1%。圖取自紅星新聞
網易17日發布今年第三季財報，財報顯示，網易2022年第三季營收人民幣244 億元，去年同期營收221.9 億元，年增10.1%。圖取自紅星新聞

因與暴雪不續約而處於風尖浪口的網易17日發布今年第3季財報，財報顯示，網易2022年第3季營收人民幣244 億元，去年同期營收221.9 億元，年增10.1%，市場預期243.6億元；毛利137億元，預估133.2億元。均好於市場預期。

就營收項目來看，網易第3季線上遊戲服務淨收入187億元；同期，有道淨收入為人民幣14億元，年增1.1%；雲音樂淨收入為人民幣24億元，年增22.5%。

在項目毛利率上，遊戲及相關增值服務的毛利率為65.0%，上一季和去年同期分別為64.9%和61.3%；有道的毛利率為54.2%，上一季和去年同期分別為42.8%和56.6%，年增率主要由於學習服務淨收入下降導致規模效應縮減；第3季雲音樂毛利率為14.2%，上一季和去年同期分別為13.0%和2.2%。

此前，網易與暴雪簽訂了相關授權協議並成為暴雪在陸代理商，在中國大陸地區發行了多款暴雪遊戲。這些授權將於 2023 年 1 月到期且將不會續期。這些代理自暴雪的遊戲，其對網易 2021 年和 2022 年前九個月的淨收入和淨利潤貢獻百分比均為較低的個位數。授權的到期對網易的財務業績將不會產生重大影響。《暗黑破壞神：不朽》的聯合開發和發行則由另一份長期協議所涵蓋。

網易公司首席執行官兼董事丁磊表示，網易第3季業績穩健增長。遊戲業務持續取得穩健收益。旗艦類產品《夢幻西游》系列深受玩家喜愛，本季持續發力，其長線運營實力和業績表現令業界矚目。此外，《暗黑破壞神：不朽》等新遊戲的成功上線更加驗證了我們卓越的研發能力，使得網易在全球遊戲舞台中熠熠生輝，吸引更多玩家群體。

丁磊也指出，除遊戲業務外，有道、雲音樂和嚴選業務也繼續保持著各自差異化的發展方向。

暴雪 業績 人民幣

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