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聞泰科技：收到英官方剝離NWF股權要求 對公司影響小

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸「聞泰科技」17日證實，其全資子公司安世半導體接到英國官方要求至少剝離NWF86%股權要求。圖為聞泰科技旗下安世半導體，在第四屆中國國際進口博覽會展位。特派記者林宸誼/攝影
大陸「聞泰科技」17日證實，其全資子公司安世半導體接到英國官方要求至少剝離NWF86%股權要求。圖為聞泰科技旗下安世半導體，在第四屆中國國際進口博覽會展位。特派記者林宸誼/攝影

大陸半導體巨頭「聞泰科技」17日證實，其全資子公司安世半導體接到英國商業、能源和工業戰略部正式通知，要求安世半導體在一定的時間內按相應流程至少剝離Newport Wafer Fab（NWF）86%的股權。但經評估，NWF的收購金額、收入及淨利潤佔公司相應指標的比例均小於1%，對公司影響較小，其目前的產能貢獻對公司生產經營亦不構成重大影響。

綜合外媒報導，英國政府在進行國安評估後，16日安世半導體出售英國最大晶片製造商NWF最少86％的股份，持股比例調回收購前的14％以下。對此，總部位於荷蘭的安世半導體表示會上訴，該公司16日聲明指出，不接受英國政府提出的國安擔憂，先前的兩次安全審查均未發現任何能夠阻止收購交易的國安問題。

據路透報導，安世半導體英國分公司總經理托尼（Toni Versluijs）在一份聲明中表示：「我們真的很震驚……這個決定是錯誤的，我們呼籲推翻這項撤資令，以保護NWF500多個工作職位。」

據CNBC報導，NWF經營著英國最大的晶片工廠，每月生產約3.2萬片矽晶圓。

此前，安世半導體在收購NWF波折連連。去年7月5日，聞泰科技宣布旗下全資子公司安世半導體已達成對英國NWF的收購協議。同年8月15日，聞泰科技再次發布公告稱，該起收購的過戶手續已全部完成。但針對這起收購案，英國內部一直有反對聲音，要求重新審查這樁收購的聲音持續不斷。今年5月，英國政府部門針對該收購案啟動審查。

英國 半導體 國安

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