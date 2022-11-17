陸房仲求生存多角經營 一邊賣肉一邊賣房

大陸房市不景氣，房屋中介也得多樣化經營以求生。近日，一則深圳Q房網中介門店內，「左側賣房、右側賣肉」的視頻在大陸網上傳播。分析指出，在大陸房市特殊時期，生存第一。

從視頻可看到，原本統一設置在門口的迎客桌台被撤掉，取而代之的是一條將店門分割為二的長通道。通道一側是開著紅光燈泡的肉鋪，另一側是經紀人的辦公桌。門店內賣肉的攤位前，顧客絡繹不絕。

房屋交易量的萎縮影響到該鏈條上的每個環節。根據媒體披露的深房中協數據，2021年Q房網在深圳二手房市場的佔有率為9.5%。但據知情人士透露，以前Ｑ房網在深圳市佔率還能接近30%。此前，Ｑ房網也面臨關店、欠薪等經營困境。也因此，Ｑ房網的加盟門店面臨轉型壓力。

據每日經濟新聞報導，克而瑞深圳區域總經理陳洪波博士表示，特殊時期，生存第一，而接地氣、有人情味的中介門店，更能與老百姓緊密相關。在特殊時期，盈利模式、創新模式層出不窮，對地產中介、對老百姓都是益處更多。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則表示，中介行業是彈性很大、伸縮自如的行業，同時也是市場化競爭非常激烈的行業。因此大量從業人員或機構，已經做好了上行就進入市場、下行就變法求生的準備，所以出現門店從事房產交易之外，與生活密切相關業務的現象也很正常。