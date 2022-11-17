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陸房仲求生存多角經營 一邊賣肉一邊賣房
大陸房市不景氣，房屋中介也得多樣化經營以求生。近日，一則深圳Q房網中介門店內，「左側賣房、右側賣肉」的視頻在大陸網上傳播。分析指出，在大陸房市特殊時期，生存第一。
從視頻可看到，原本統一設置在門口的迎客桌台被撤掉，取而代之的是一條將店門分割為二的長通道。通道一側是開著紅光燈泡的肉鋪，另一側是經紀人的辦公桌。門店內賣肉的攤位前，顧客絡繹不絕。
房屋交易量的萎縮影響到該鏈條上的每個環節。根據媒體披露的深房中協數據，2021年Q房網在深圳二手房市場的佔有率為9.5%。但據知情人士透露，以前Ｑ房網在深圳市佔率還能接近30%。此前，Ｑ房網也面臨關店、欠薪等經營困境。也因此，Ｑ房網的加盟門店面臨轉型壓力。
據每日經濟新聞報導，克而瑞深圳區域總經理陳洪波博士表示，特殊時期，生存第一，而接地氣、有人情味的中介門店，更能與老百姓緊密相關。在特殊時期，盈利模式、創新模式層出不窮，對地產中介、對老百姓都是益處更多。
廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則表示，中介行業是彈性很大、伸縮自如的行業，同時也是市場化競爭非常激烈的行業。因此大量從業人員或機構，已經做好了上行就進入市場、下行就變法求生的準備，所以出現門店從事房產交易之外，與生活密切相關業務的現象也很正常。
未來房市中介服務結合社區服務可能是趨勢。李宇嘉認為，房產中介作為生活服務業，跟社區生活服務業差不多，圍繞整個社區的居住生活，考慮老百姓生活痛點，即凡是客戶需要的，都是我能夠提供服務的。從這種中介代理式轉向管家式和顧問式，作為背後積聚流量來創造衍生業務，這種邏輯可行。
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