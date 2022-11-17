陸媒：政府幫富士康招工 也是在穩定供應鏈

富士康鄭州園區十月底爆發疫情導致員工出走，出現「用工荒」，在富士康及當地政府協助招工後，情況已好轉。環球時報發表社評稱，政府幫富士康招工，也是在穩定供應鏈。

社評稱，鄭州富士康面臨的困難是多重的，既要在規模巨大的園區內做好疫情防控，又要應對上一波疫情帶來的員工流失，眼下還面臨著生產旺季的巨大人力需求。在這種特殊情況下，僅靠企業提高薪資並不足以帶動招聘，政府直接的助推具有必要性。

毫無疑問，保障富士康的生產，就是保障一條重要的產品供應鏈，更是推動全球供應鏈穩定。對於全球供應鏈來說，中國營商環境的確定性和穩定性是顯而易見的。尤其是當遇到突發疫情，出現市場調節失靈、勞動力供求資訊嚴重不對稱等情況時，「有為政府」的支撐作用就更加明顯。

可以說，這是中國最重要的競爭力之一，也是世界繼續對中國投資環境充滿信心的重要來源，蘋果等跨國企業將供應鏈放在中國顯然離不開這一重要因素。

今年10月以來，外界一度對鄭州富士康如期交貨感到悲觀，不少美西方媒體甚至以此作為例證唱衰中國。然而河南的做法恰恰證明了，中國政府支持製造業、穩定全球供應鏈的努力是實打實的。

正是由於當地政府積極作為，富士康獲得豐厚回報。河南的人口優勢、政策優惠極大地刺激了鄭州富士康的生產能力，這樣穩定而優越的投資環境，幾乎可以稱得上是全世界「獨一份」。入駐鄭州之後的富士康，在產能上明顯上了一個新的臺階，高峰時期這裡曾生產著全球半數以上的iPhone手機。

合作才能共贏，互利才能長久。對鄭州乃至河南來說，十餘年來經歷了與富士康的共同成長，受益同樣明顯。從2011年鄭州富士康正式投產開始，鄭州GDP在大陸全國的排名幾乎呈現直線上升的趨勢，到2020年，富士康貢獻了鄭州進出口總額的80%，河南省的60%。與此同時，鄭州富士康的幾十萬員工絕大多數都是來自河南本地，有力帶動了當地就業。

除了經濟上的直接拉動，鄭州也因為富士康的到來，在電子產業上迅速形成規模，成為全球最大的智慧型終端產業基地，以及國際化的物流中心。近年來，不少鄭州網友將家鄉戲稱為「國際鄭」，其中不乏對一座中部城市走向國際市場的期待。

社評說，這其實是中國與外界共贏的一個縮影，它惠及富士康和鄭州、河南，也為像蘋果這樣的跨國企業乃至世界供應鏈體系提供了持續的確定性。如今出現了影響工廠生產的不利因素，難以通過市場機制進行自我調節，河南省和鄭州市及時「出手相助」，激勵生產，幫助鄭州富士康度過燃眉之急，這不僅合情合理，也是值得鼓勵的。

目前鄭州富士康方面稱預計11月下旬可以回到滿載產能，而招工也頗具成效—一些基層幹部已經入駐科技園，而富士康招工現場報名火爆，目前仍有超過3萬人在排隊應聘。