陸債市大跌觸發理財產品贖回潮 傳陸監管部門關切

大陸債券市場近期遭遇逾兩年來最嚴重大跌，觸發投資者蜂擁贖回配置固定收益類資產的理財產品，據彭博引述消息報導，大陸金融監管部門已向部分銀行摸底，了解相關機構應對短期流動性壓力的情況。

報導指出，至少有5家銀行應監管部門要求，在過去幾天中向中國央行和銀保監會報送了流動性狀況和潛在風險，以及針對投資者大額贖回理財產品的應對舉措。另外，一位來自監管方面的知情人士表示，近期流動性狀況會保持平穩。17日公開市場操作並顯示，大陸央行加大了投放資金的力度。

人行17日公告開展人民幣1,320億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2%。逆回購規模較上日大增的同時，也令單日淨投放量升至1,230億，創下三周以來單日新高。

近期，受到全球主要央行升息、大陸防疫政策變化與金融支持房地產政策出台等影響，可能讓權益市場迎來「信心」，卻讓蹺蹺板另一端的債券市場「下沉」。債券市場表現出較大幅度的調整，前期表現較為穩健的固定收益類產品也出現了淨值回撤的現象。16日更有個別理財產品觸發大額贖回。對此，大陸多家銀行理財子行分別發文對外說明近期理財產品淨值回撤原因，並試圖安撫市場情緒，他們認為基於中長期的債市判斷，可不用過於擔憂當前短期的市場波動，繼續持有以待債券市場回穩

關於這輪大陸債市調整的時間跨度和幅度，中信證券明明團隊則認為，從基本面、大陸國內外政策變化以及市場預期的分歧來看，債市很難一次調整到位，調整的時間跨度或在半年左右。從幅度上看，這一輪的調整可能弱於2020年，3%左右可能是10年國債收益率的重要支撐關口。