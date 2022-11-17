騰訊高管談監管：環境趨常規化 朝支持企業發展邁進

受到大陸監管措施，導致騰訊業務承壓，因而影響收入。綜合陸媒報導，騰訊高管於16日財報電話會上對於未來行業監管做出解讀：大陸國內監管環境正趨於常規化，並將根據具體行業發展情況進行調整，且監管正朝支持企業方向邁進。

騰訊首席戰略官詹姆斯·米歇爾（James Michelle）表示，大陸2021年9月生效的未成年保護措施影響公司業務發展，騰訊將通過具體調整來消化版號限制的影響，將資源更多集中於優勢領域。此外，在全球市場中，騰訊也會有更多的遊戲發行計劃。「版號問題總會解決的，不久的將來就會有新版號發放，我們希望在這樣的情況下提前做好準備。」

對於大陸總體營商環境看法，騰訊高管認為，監管正在趨於常規化，未來監管會持續下去，監管力度也會根據具體行業發展情況進行調整。「我們認為監管是必要的，我們擁抱監管。雖然短期內對業績有一定影響，但監管總體有利於行業健康發展，這是公司的基本態度。」該高管稱。

騰訊高管指出，在金融科技方面，騰訊獲得更多批准，遊戲領域也收到監管層發來的修正案。在投資與反壟斷領域，監管正在朝向更加支持企業發展的方向邁進。

騰訊電話會中還提及，「降本增效」依舊是騰訊策略。一個表現是以「派息式減持」美團股票，另一個表現是將更多資源投入重點業務中，如視頻號與企服賽道。

至於外界關心的金融科技進度，騰訊高管表示，金融控股公司的牌照獲得需要一個過程。「按目前的態勢來看，這些花費確實帶來了更高的合規水平，我們對此感到非常開心，監管方對我們當前的合規情況也非常滿意，」該高管稱。

騰訊2022年第三季業績報告顯示，第三季騰訊實現營收人民幣1,400.93億元，年減2%，跌幅收窄。在收入來源部分，第三季，騰訊增值服務業務收入為727億元，年減3%，其中本土市場遊戲收入下降7%至312億元，國際市場遊戲收入增長3%至117億元，社交網絡收入下降2%至298億元。