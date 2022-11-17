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三季度末 大陸銀行總資產增長10.2%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸銀保監會15日公布，2022年三季度末，大陸銀行業金融機構本外幣資產總額373.9萬億元（人民幣，下同），同比增長10.2%。商業銀行不良貸款餘額略有增加，但不良貸款率下降。

中新社報導，官方數據顯示，大陸銀行業持續加強金融服務。三季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款餘額58兆元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額22.9兆元，同比增速24.1%。保障性安居工程貸款餘額6.3兆元。

商業銀行信貸資產質量總體保持穩定。三季度末，商業銀行不良貸款餘額3兆元，較上季末增加373億元；商業銀行不良貸款率1.66%，較上季末下降0.01個百分點。 　　

前三季度，商業銀行累計實現淨利潤1.7兆元，同比增長1.2%。三季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.09%，較上季末上升0.21個百分點。 　展望未來行業發展，中國銀行研究院分析稱，大陸銀行業在支持實體經濟過程中，資產負債規模持續增長，在息差收窄背景下「以量補價」帶動盈利能力穩步提升，有望保持資產質量和資本充足情況的向好態勢不變。

另據當天披露的數據，三季度末，大陸保險公司總資產26.7兆元，較年初增加1.8兆元，較年初增長7.3%。同期，保險公司原保險保費收入3.8兆元，同比增長5.0%。賠款與給付支出1.1兆元，同比下降0.97%。前三季度新增保單件數386億件，同比增長11.8%。

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