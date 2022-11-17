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「十四五」期間 有色金屬業 優化產業、用能結構

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸工業和信息化部消息，大陸工業和信息化部、國家發展改革委、生態環境部三部門近日聯合印發《有色金屬行業碳達峰實施方案》，提出「十四五」期間，有色金屬產業結構、用能結構明顯優化，低碳工藝研發應用取得重要進展，再生金屬供應占比達到24%以上。「十五五」期間，有色金屬行業綠色低碳、循環發展的產業體系基本建立。

新華社報導，有色金屬行業是大陸國民經濟的重要基礎產業，也是工業領域碳排放的重點行業。近年來，有色金屬行業快速發展，形成上下游貫通的完整產業鏈，但受產業規模大等影響，碳達峰、碳減排任務依然艱巨。

大陸工業和信息化部原材料工業司有關負責人表示，實施方案聚焦「十四五」和「十五五」，提出了2025年前和2030年前的階段性目標。其中，「十四五」時期是有色金屬行業深度調整產業結構，加快構建清潔能源體系，研發應用綠色低碳技術的關鍵時期，實施方案明確，2025年前，有色金屬產業結構、用能結構明顯優化。

實施方案明確優化冶煉產能規模、調整優化產業結構、強化技術節能降碳、推進清潔能源替代、建設綠色製造體系等五方面重點任務。冶煉是有色金屬行業碳排放核心環節，工業和信息化部明確，緊盯能耗高、碳排放量大的冶煉環節，發揮能耗、碳排放、環保等約束作用，通過提高新建和改擴建冶煉項目准入門檻，推動有色金屬行業由「以量謀大」向「以質圖強」轉變。

大陸工業和信息化部還提出，制定有色金屬行業綠色低碳技術發展路線圖，明確2030年前重點技術研發、應用推廣方向，通過技術研發一批、儲備一批、應用一批，為有色金屬行業節能降碳提供持續動力。

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