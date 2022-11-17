固定資產投資 陸服裝業穩定增長

中國服裝協會15日公布2022年1-9月服裝行業經濟運行情況：前三季度，大陸服裝行業固定資產投資呈現快速穩定增長態勢，增速保持在30%以上。1-9月，大陸服裝行業固定資產投資完成額同比增長30.8%，增速比2021年同期提升27.7個百分點，高於紡織業和製造業整體水平24.5個百分點和20.7個百分點。

中新社報導，中國服裝協會表示，2022年前三季度，面對複雜嚴峻的國內外形勢以及多重超預期因素影響，大陸服裝行業承壓前行，展現了較強的發展韌性和抗風險能力。

前三季度，受疫情散發多發、大陸國內外市場需求不足等因素影響，大陸服裝行業生產增速有所放緩。1-9月，大陸服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長2.0%，增速比上半年放緩2.4個百分點，比2021年同期放緩7.2個百分點。

2022年以來，受大陸國內疫情多地散發影響，大陸服裝內銷市場明顯下滑。自6月開始，受益於各級政府高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以及促消費政策發力顯效，服裝內銷呈現改善恢復趨勢，降幅持續收窄。1-9月，大陸限額以上單位服裝類商品零售額累計6562.1億元人民幣，同比下降5.0%，降幅比上半年收窄3.0個百分點。線上服裝零售保持穩定增長，1-9月穿類商品網上零售額同比增長4.7%，增速比上半年加快2.3個百分點。隨著消費場景和消費體驗不斷拓展提升，實體門店經營持續改善。

中國服裝協會分析認為，展望四季度，外部環境更趨複雜嚴峻，行業發展仍面臨較大考驗，但隨著大陸高效統籌疫情防控和經濟社會發展，穩經濟一籃子政策和接續措施效應持續釋放，行業運行有望保持整體穩定。