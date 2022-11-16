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榮耀脫離華為兩年等來京東方入股 擴大OLED出海口

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
榮耀新增京東方等六個股東。圖源：CNMO手機中國
榮耀新增京東方等六個股東。圖源：CNMO手機中國

京東方今（16）日證實入股榮耀，京東方和榮耀分別是大陸產能最大的OLED面板廠和市占最高的國產手機品牌，兩強融合將有利擴大京東方的OLED面板出海口，也有利榮耀確保面板資源供應。

第一財經報導，據企查查平台顯示，榮耀新增6個股東，除了京東方，還包括中金祺智(上海)股權投資中心、Rosy Fable Asia L.P.、綜改共贏(杭州)股權投資基金、國信資本、深圳市寶安區投資管理集團。

值得注意的是，深圳市智慧城市科技發展集團是深圳國資委旗下的直屬公司；深圳市智信新信息技朮更是大陸國資委加上30家通路經銷商共同組建；加上深圳市寶安區投資管理集團，股東的背景正代表榮耀獲得國企加持、通路經銷商幫扶、以及上游供應鏈企業入股。

市場分析，京東方入股榮耀，集合先進的技朮和硬體，加上通路經銷商，未來甚至可能會超越華為。

華為逼離榮耀至今剛好兩周年，近年華為手機出貨量明顯下降，分析指出，京東方盡管積極拓展OPPO、vivo、蘋果、三星等客戶，但訂單體量始終無法與其龐大的產能規模相比。

根據CINNO Research統計，今年9月京東方OLED產線稼動率僅為44%，遠低同期大陸市場OLED產線平均稼動率為59%。10月這兩個數值則分別為54%和62%，京東方OLED稼動率低於國內企業平均水平，CINNO Research首席分析師周華指出，京東方入股榮耀，將有助於鞏固市場地位。除手機外，榮耀終端業務也涵蓋了平板、筆電、電視等，可為京東方提供大量訂單需求。

群智諮詢(Sigmaintell)副總經理、首席分析師陳軍分析，京東方入股榮耀，也是產業鏈的延伸。對於榮耀來說，獲得京東方入股，可以更好保障OLED的核心資源，對雙方來講都是雙贏。

京東方等6個股東今（16）日證實入股榮耀。圖源：CNMO手機中國
京東方等6個股東今（16）日證實入股榮耀。圖源：CNMO手機中國

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