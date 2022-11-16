人行：高度重視通膨升溫可能 不以房地產短期刺激經濟

人行16日發布2022年第3季中國貨幣政策執行報告，內容指出，人行高度重視未來通膨升溫的潛在可能性，特別是需求側的變化，並做好妥善應對，保持物價水準基本穩定；在房地產部分，堅持「房住不炒」定位，不將房地產作為短期刺激經濟手段，堅持「穩地價、穩房價、穩預期」；匯率方面則堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，並增加人民幣的彈性。

人行在報告中提及，加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣。

人行表示，保持流動性合理充裕，指導政策性、開發性銀行用好用足政策性開發性金融工具額度及8,000億元人民幣的新增信貸額度，引導商業銀行擴大中長期貸款投放，保持貨幣供應量及社會融資規模合理增長，爭取經濟運行實現更好結果。

在房市部分，報告顯示「從實際發放的商業性個人住房貸款利率看，2022年10月新發放個人住房貸款利率為4.3%，較上月下降4個基點，較上年末下降133個基點。」

報告稱，下一步要穩妥實施房地產金融審慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性及改善性住房需求。人行表示，推動保交樓專項借款加快落地使用，並視乎需要，適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持。