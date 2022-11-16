貴州遵義召開商品房團購動員會 官員籲建商杜絕躺平

貴州省遵義市住房和城鄉建設局15日召開遵義市商品房團購活動動員會，該市住房和城鄉建設局局長陳清松說，建商必須杜絕躺平思維。當前房地產市場處於低迷期，但房地產市場具有周期性，低迷期也將是復甦期的開始，開發企業要敢於把好房源拿出來，進一步推動、促進該市房地產平穩健康發展。

據貴州省遵義市房地產業協會微信公眾號，共有18家建商參加了上述動員會。

陳清松指出，遵義房地產市場當前所面臨的去庫存等問題，但仍存在市民對住房的剛性需求和對改善型、提升型住宅的需求，強調市委、市政府高度重視房地產業的健康發展和這次團購活動，並將推出公積金貸款、發放消費券等一系列支持政策。

他說，這次市房地產協會和相關單位主辦的商品房團購活動模式，既是市場化行為，團購折扣多，行政方面又做出了引導和政策支撐，房地產建商應當堅定信心推進團購房活動，主動自願參與這一活動。

陳清松還指出，建商必須杜絕「躺平」思維。當前房地產市場處於低迷期，但房地產市場具有周期性，低迷期也將是復甦期的開始，在這個時候，更要提振信心，抓住當前大陸央行、銀保監會支持房地產市場平穩健康發展工作的十六條硬核措施等機遇，建商要敢於把好房源拿出來，讓參與團購的市民買到滿意的住房，讓市民得到實惠，進一步推動、促進該市房地產平穩健康發展。

根據遵義市房地產業協會發布訊息，從11月下旬至2023年底，凡5個及5個以上有購房需求的市民一起購房，均屬團購。活動期間按團購價購房，享受市場價折扣5%至20%優惠價格。住房公積金省內異地個人住房貸款，在外地正常繳存公積金，本人或其配偶具有遵義戶籍的，可申請公積金貸款。

購買第二套自住房可申請公積金貸款，最低首付款只有20%。符合貼息條件的商貸職工，遵義市住房公積金管理中心將給予利息補貼。