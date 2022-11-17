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跨境資金流動 保持合理區間

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家外匯管理局15日發布數據顯示，2022年10月，銀行結匯1701億美元，售匯1820億美元，當月結售匯逆差規模較小。2022年1至10月，銀行累計結匯2兆1759億美元，累計售匯2兆693億美元，總體保持結售匯順差格局。

中新社報導，大陸外匯局副局長王春英表示，10月中國大陸跨境資金流動保持在合理區間。她指出，10月份，經常帳戶相關跨境資金呈現一定規模淨流入，同比增長43％。其中，貨物貿易項下跨境資金淨流入329億美元，同比增長19％；外商直接投資資本金保持淨流入，外資在境內債券市場的投資延續恢復態勢。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，10月份，在海外金融市場震盪加劇背景下，人民幣債券對外資吸引力加大，債券通項下境外機構淨賣出規模環比收窄。

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