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大中城市住宅售價 10月環比下降

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
10月份，大陸70個大中城市中商品住宅銷售價格指數，下降城市個數增加。圖為福州一處在建樓盤。（中新社）
10月份，大陸70個大中城市中商品住宅銷售價格指數，下降城市個數增加。圖為福州一處在建樓盤。（中新社）

大陸國家統計局昨公布10月份70個大中城市中商品住宅銷售價格指數，下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比降幅略擴。

大陸統計局數據顯示，10月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有58個和62個，比上月分別增加4個和1個。

一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1％，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.3％。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.3％和0.5％，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.4%和0.5%，降幅與上月相同。

70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有51個和64個，比上月均增加1個。

一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲2.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲1.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

但二線城市新建住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降1.3%和3.2%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新建住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降3.9%和4.7%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。

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