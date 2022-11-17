世界航商大會 建構全球航運新生態

第二屆「世界航商大會」15日在港開幕，以「凝聚合力，共創未來」為主題，聚焦航運產業發展面臨的挑戰與機遇。大會在線上線下同步進行，邀請全球嘉賓和行業精英參與，共同研究如何增進交流互鑒、開展優勢互補、推動互利合作，共同構建全球航運新生態。

新華社報導，大陸全國政協副主席梁振英在致詞時表示，當前新冠肺炎疫情持續反覆，世界經濟復甦面臨壓力，給作為全球金融和航運中心的香港帶來了不小的挑戰。未來，香港應繼續發揮航運資源優勢、創新服務模式、提升產業附加值，保持產業發展的領先地位。

香港特區行政長官李家超表示，大陸「十四五」規劃和粵港澳大灣區發展規劃綱要中明確支持香港作為國際航運中心的地位，香港特區政府將繼續鞏固香港的優勢，進一步發展高附加值的海運服務。

大陸交通運輸部副部長戴東昌表示，航運是香港長期繁榮與穩定的重要支撐，交通運輸部支持香港發揮與國際接軌的服務和人才儲備優勢，背靠大陸、聯通世界，鞏固國際航運中心地位。

香港中聯辦副主任尹宗華表示，只要用好大陸支持政策，緊緊抓住發展戰略機遇，牢牢把握經濟全球化的大勢，持續優化營商環境，不斷提升吸引力和輻射力，香港國際航運中心就一定能「百尺竿頭，更進一步」。

招商局集團董事長繆建民認為，全球航運業應以開放、共享、綠色、智能為方向，構建包容性的航運生態，優化航運產業鏈，應對航運周期變化，在全球供應鏈重構的進程中尋找航運業發展的新機會。

本次大會為期兩天，由招商局集團牽頭並攜手香港特區政府運輸及物流局、波羅的海國際航運公會、國際航運公會、香港船東會共同主辦，香港中國企業協會、香港航運界聯誼會協辦，招商局能源運輸有限公司承辦。

首屆「世界航商大會」於2021年10月20日在香港舉辦，主題為「互利共生、連接未來」。