專家：中日韓應抓住RCEP 推動經貿合作

由日本國際經濟交流財團、中國（海南）改革發展研究院、中國公共外交協會、韓國東亞財團主辦的第九屆中日韓合作對話15日以線上線下的方式召開。三國專家建議，中日韓應抓住《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）這個重大機遇，務實推動三國經貿合作。

中新社報導，中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，受地緣政治變化與貿易保護主義的嚴重衝擊，全球供應鏈從關注成本效率轉向更加關注安全穩定，供應鏈的本土化、區域化特點日益突出。

他指出，中日韓三國既有大市場，也有大供給，有責任也有條件強化共識、深化合作，打造高效、穩定、安全的中日韓供應鏈網絡。

「中日韓合作不是可選項，而是必選項。」中日韓合作秘書處秘書長歐渤芊表示，中日韓合作迎來多方面的機遇和有利條件，包括已經生效的RCEP。RCEP首次將中日韓三國納入到同一個自貿安排中，為三國企業和人民帶來實際利好。今年前三季度，中韓、中日、日韓雙邊貿易同比都增長了5％左右；中韓日三國與RCEP成員國貿易增長分別達到19.3％、17.9％和10.5％。

日本早稻田大學名譽教授浦田秀次郎表示，國際金融危機後，全球貿易增速出現下降，重要原因之一在於世界貿易組織（WTO）推動貿易自由化以及解決貿易糾紛的功能受到影響，需要盡快解決WTO的問題。

他指出，日中韓從全球貿易中獲利比較多，應該在解決WTO面臨的這些問題中發揮重要作用，三國可以利用RCEP框架推進WTO進一步發展。

韓國東亞財團主席金星煥認為，RCEP的正式生效對全球的貿易促進作出巨大的貢獻。韓中日三國都是RCEP成員國，這有利於三國就自由貿易協定進行談判，三國應該抓住這一機遇進一步加深合作。