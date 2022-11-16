比亞迪里程碑 第300萬輛新能源汽車今下線

大陸新能源汽車巨頭比亞迪第300萬輛新能源汽車下線發布會今（16）日在比亞迪位於深圳的全球總部舉行，這也是首個達成這一里程碑的中國大陸品牌。

據每日經濟新聞報導，比亞迪從「第1輛新能源汽車到第100萬輛新能源汽車」用時13年，從「100萬到200萬」用時1年，從「200萬到300萬」僅用時半年，比亞迪推動中國大陸新能源汽車加速崛起。

大陸工信部裝備工業一司副司長郭守剛致辭表示，比亞迪積極回應大陸國家號召，在新能源汽車領域取得多項技術突破，綜合競爭力進入全球前列。

比亞迪董事長王傳福表示，在現有「四位一體」的安全體系基礎上，比亞迪還將帶來另一項顛覆性的「黑科技」，為用戶帶來頂級安全守護。同時，王傳福宣布，比亞迪將以顛覆性技術與產品構建全新百萬級高端品牌——仰望，將於2023年第1季正式發布亮相首款車型，為用戶帶來前所未有的極致性能新體驗。

按照規劃，比亞迪高端品牌將在今年第4季發佈首款車型，新車定位於硬派越野車SUV。比亞迪汽車品牌及公關事業部總經理李雲飛表示，根據目前的幾個產品規劃，高端品牌的價格區間預計在人民幣80萬至150萬，2023年上半年首款車型上市。

今年10月比亞迪新能源汽車產量達到22.01萬輛，銷量達到21.78萬輛，再度創下歷史新高。今年以來新能源汽車累計銷量達到139.79萬輛，年增幅高達233.92％。天風證券分析稱，比亞迪專注電動汽車市場，純電、混動車型銷量持續高速增長。在全球能源危機背景下，海外市場購車需求增加，預計該公司未來外銷成績較為樂觀。