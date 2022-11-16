騰訊第3季財報獲利成長1%

騰訊控股16日公布今年第3季財報顯示，營收人民幣1,401億元，年減2%；淨利潤人民幣399億元，年增1%。

澎湃新聞報導，騰訊表示，第3季公司進行的調整初見成效：在視頻號中推出資訊流廣告，在國際遊戲發行上取得突破，並通過降本增效措施，重新聚焦核心業務，有效控制成本增長。

騰訊指出，非國際財務報告準則盈利在經歷了四個季度的下滑後，重新出現成長，騰訊具有韌性的業務，多元化的現金流，充足的現金儲備以及具規模的投資組合，能夠在戰略增長領域及創新上持續投入，並同時回饋股東。

另外，在此次財報中，騰訊公布分派所持有的大部分美團股份的決定，並稱這項投資已為公司創造在戰略和財務上的可觀回報。

騰訊公告稱，騰訊董事會決議將按合資格股東持有每10股股份獲發1股美團B類普通股的基準，以實物分派的方式宣派由本公司透過Huai River及TML間接持有的約9.58億股美團B類普通股的特別中期股息。

美團半年報顯示，騰訊共持有10.546億股美團B股，其中Huai River及TML持有10.187億股，這意味著騰訊拋售了九成美團持股。

以11月15日收盤價每股166.4港元來計算，待分派的美團股份的總市值約為1,594億港元。

具體到細分業務，在騰訊的核心業務增值服務方面，今年第3季，騰訊收入下降3%至人民幣727億元。其中國際市場遊戲收入增長3%至人民幣117億元。

本土市場遊戲收入下降7%至人民幣312億元，財報解釋稱，是由於行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少導致。就單個遊戲而言，受未成年人保護措施影響，《王者榮耀》及《和平精英》的收入減少，而《英雄聯盟手游》、《重返帝國》及《英雄聯盟電競經理》等最近推出的遊戲收入增加。