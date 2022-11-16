第二屆海峽兩岸食品營養與健康產業高峰會 兩岸近300位代表討論

不受新冠疫情阻擾， 11月14至16日，第二屆海峽兩岸食品營養與健康產業高峰會如期在江蘇省無錫市舉辦，共有近300位兩岸食品領域政產學研代表參加。

兩岸企業家峰會綜合組大陸方召集人、大陸國家發改委原副主任徐憲平在視頻致辭中指出，食品營養與健康產業是「健康中國」的重要元素，具有廣闊的發展空間。無錫作為一座百年工商名城，連續兩年舉辦此類論壇，將有力的推動大陸與台灣食品業界更加務實的合作，更深層次的融合，更有效力的發展。

國台辦經濟局給活動發來的賀信指出，本次高峰會緊貼食品營養與健康產業脈搏，展現產業發展前沿信息，對於深化兩岸食品領域融合發展，促進兩岸食品屆攜手共贏，實現高質量發展具有重要意義。

江蘇省台辦副主任孫繼兵致辭時表示，江蘇是兩岸經貿交流最為廣泛活躍的省份和台企高地，蘇台兩地具有相同的飲食文化，食品產業互補優勢明顯，合作前景廣泛。食品產業在無錫有良好發展基礎，希望與會者們圍繞共同關注的食品議題，廣泛深入研討，積極分享經驗，為食品發展帶來新的理念、為深化蘇台食品產業融合發展尋求新突破。

無錫市副市長周文棟表示，近年來，錫台在經貿、文化、科技、教育、食品等各領域融合發展，不斷取得新成效。本屆高峰會將當好錫台融合發展的「催化劑」，依托太湖灣科創帶發展規劃，加強食品產業合作，做大做強會議品牌效應；當好食品創新領域的「孵化器」，拓展江南大學與台企的合作空間，探索「政府+科研機構+企業」的無錫實踐，助推打造具有世界影響力的食品高地。

高峰會上，兩岸食品產業專家分別結合各自研究領域作專題報告。中國工程院院士、江南大學未來食品科學中心首席科學家陳堅著重介紹合成生物學在未來食品發展的地位作用，對未來食品的遠景作了前瞻分析；中國食品工業協會副會長兼秘書長馬勇通過視訊方式就近期關注度較高的「醬油事件」，解析食品工業、輿情危機的應對原則和基本策略。

中華有機農業協會（台灣）創會理事長鄭逢喜則介紹台灣食品健康安全管理機制；廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅就兩岸食品產業合作發展的問題、前景與深化建議作專題演講；台灣實踐大學教授郭家芬重點介紹食用菌類的保健功能及市場前景。

本屆高峰會設兩個分論壇，大陸國家食品安全風險評估中心、江南大學、旺旺集團等相關行業機構的代表聚焦食品添加劑、預製菜、植物基食品等行業熱點展開深入交流。會上還就海峽兩岸食品科技產業（無錫）合作試驗區建設情況作專題推介。

第二屆江南創新創意食品展與高峰會同期舉辦，45家兩岸創新食品參展，其中14家台灣展品受到參會者好評。經過現場品鑒、大眾投票，最終上海葡萄王企業有限公司推薦的私人營養師葉黃素果凍等10款食品獲得本屆食品展最佳創意產品獎。