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Omdia：預計今年汽車HUD出貨量可達600萬片、年增7%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
Omdia預計今年汽車HUD 出貨量可達600萬片，年增7%。IT之家
Omdia預計今年汽車HUD 出貨量可達600萬片，年增7%。IT之家

全球科技產業研調機構Omdia，16日發布報告指出，汽車行業對於抬頭顯示器（HUD）的導入正呈現迅速增長，但仍主要限於一些高階車型。預計2022 年HUD的出貨量可以達到600萬片，年增7%。

IT之家報導，根據投射目的地的不同，有兩種類型的汽車HUD，包括W-HUD（windshield，信息投射到擋風玻璃上）和C-HUD（combiner，信息投射到專用的投射板上）。

報告指出，其中W-HUD在技術開發上較具挑戰性，這是由於擋風玻璃容易受到外界干擾，例如環境光、灰塵和光學扭曲（由於風擋玻璃並非平面）等的關係。畫面需在投射後予以相應校正，因此在技術上的挑戰更大一些。

C-HUD則利用一塊專用的投射板來投射。投射板的外形通常是位於ICD上方的一小塊透明顯示板，好處是光學效果比較容易優化，缺點則是較小，而且也沒有W-HUD在觀看上來得更自然。更為主流的W-HUD具有更大的視野（FOV）角度，想對能夠與駕駛員的前方現實視野相重合，也能顯示更多的信息。

Omdia表示，雖然汽車HUD應用正受到越來越多的關注，但在微顯示面板、光學引擎優化和外形等方面仍未達到技術全面成熟。此外，HUD 還需要有明確的定位策略，以與儀表板顯示面板（ICD）、中控屏顯示面板（CSD）。

另外，還要等待一些成長刺激因素形成以提高使用。尤其是基於汽車機器視覺的增強現實（AR），一旦成熟後，應該可以讓HUD 成為有價值和實用的功能。

擋風玻璃

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