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量價齊跌衝擊 第3季全球DRAM營收下降28.9%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
市調機構預估，第3季全球DRAM營收與上季相比下降28.9%。聯合報系資料照片
市調機構預估，第3季全球DRAM營收與上季相比下降28.9%。聯合報系資料照片

TrendForce集邦諮詢發布，2022年第3季DRAM產業營收181.9億美元，與上季相比下降28.9%，是自2008年金融海嘯以來次高的衰退幅度。消費性電子需求持續萎縮，合約價跌幅不僅擴大至10-15%，連原先出貨相對穩定的server DRAM，用戶端亦開始進行庫存調節，拉貨動能較第二季明顯下滑。

營收方面，三大原廠三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）營收皆低於第二季。三星營收為74.0億美元，與上季相比下降33.5%，衰退幅度為三大原廠中最劇；SK海力士營收約52.4億美元，與上季相比下降25.2%；美光營收約48.1億美元，由於財報區間不同，平均售價的跌幅小於兩家韓系廠，故營收衰減幅度為三大原廠之中最小。

此外，TrendForce集邦諮詢表示，三大原廠的營業利潤率仍位於相對高的水位，但市場預期2022年的庫存去化至少要持續到2023上半年，獲利空間仍會持續被壓縮。

產能規劃方面，因鏡頭的需求下滑，三星舊廠轉進CIS的步伐已逐漸趨緩，加上明年P3L加入投產後，明年產能將增加，但面臨庫存去化不如預期，將會放緩轉進先進製程速度，收斂2023年產出成長幅度。考量需求展望不樂觀，SK海力士也將放緩製程轉進速度，同樣保守看待2023年產出成長幅度。美光由於1beta nm技術難度的提升，加上市況積弱不振，1beta nm量產時程亦延後，2023年產出增長為三大原廠中最為保守，且不排除在獲利快速萎縮後會出現更明確的減產行動。

南亞科（Nanya）因consumer DRAM產品比重高，第3季營收衰退達40.8%，衰退幅度為第三季前六大業者最甚。南亞科已於第4季小幅減少投片，但轉進1Anm的進度仍舊持續，預期2023上半年推出樣本，然用戶端因需求展望保守，導入意願可能並不積極，預計2024年才能明顯貢獻產出。

力積電（PSMC）營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，DRAM營收衰退約40.0%，因consumer DRAM價格快速走跌，使得營收有較大幅度下滑，但若加計代工營收則衰退22.9%。

華邦（Winbond）第3季合約價定價雖較為保守，但營收衰退仍有37.4%，主要是出貨量的大幅降低導致，第3季已降低台中廠稼動率，高雄廠則因市況展望不樂觀，量產計畫略有推遲，高雄廠目前制程為25S nm，並預計2023下半年導入20nm。

庫存 金融海嘯

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