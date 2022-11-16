大陸10月份一二三各線城市住宅銷售價格環比下降

大陸國家統計局今天公布10月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格指數，下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比降幅略擴。

統計局數據顯示，10月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有58個和62個，比上月分別增加4個和1個。

一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.3%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.3%和0.5%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.4%和0.5%，降幅均與上月相同。

70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有51個和64個，比上月均增加1個。

一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲2.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲1.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

但二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降1.3%和3.2%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降3.9%和4.7%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。