受地產政策調整疊加資金面收緊影響 大陸國債持續大跌

受房地產市場政策調整和近期資金面收緊影響，中國大陸國債星期一（11月14日）延續上週五跌勢。

據彭博社報導，中國10年期國債活躍券收益率14日上午升逾6個基點，報2.80%，參考中債收益率估值，勢創今年7月以來新高。

中國大陸官方上星期五（11日）宣佈放寬部分防疫管控措施後，利率債市場因而大跌，10年期國債收益率當天攀升6個基點，為約一個月來新高。隨著近期資金市場出現收緊跡象，收益率曲線短端利率漲幅更大，一年期收益率升10個基點，參考中債收益率估值，創下2021年1月底來的最大單日升幅。

彭博上週末援引知情人士報導稱，中國大陸監管部門推出進一步促進房地產市場平穩健康發展的多項措施，包括鼓勵對未來半年內到期的開發貸款、信託貸款等存量融資，可以允許超出原規定展期一年等，對深度調整中的樓市實施更全面的金融支持。

中國廣發證券分析師劉鬱在報告中指出，今年以來債市收益率圍繞資金利率、疫情影響和地產市場的表現震盪下行，不過近期這三個方面都在起變化，債市存在繼續降槓桿的可能。

彭博數據顯示，銀行間隔夜回購成交量近期明顯萎縮，30天移動平均值已經跌到不足4.5兆元人民幣（8700億新元），創5月來的新低，顯示債市槓桿已有所下降。

劉鬱說，短期來看影響債市的關鍵還在資金面，而資金利率中樞短期或維持較高位，預計隔夜多在1.5%至1.6%的區間，七天期在1.8%至1.9%的區間。