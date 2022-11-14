雲南國際人才交流會 引才入滇

第六屆雲南國際人才交流會12日在昆明開幕。大會以「智匯彩雲南．共謀新發展」為主題，通過舉辦13項專場活動，搭建國際人才交流合作平台，加快面向南亞東南亞輻射中心建設。

中新社報導，本次大會採取線上線下融合形式舉行，將舉辦「引才入滇、匯才興滇、聚才強滇」3個專題共13場活動。活動包括雲南數位經濟產業發展論壇、全球企業家滇池論壇、南亞東南亞青年科學家和企業家雲南行等。

中國科學院院士武維華表示，雲南要將資源優勢轉化為經濟優勢，推動高質量發展，須有堅實人才支撐，尤其是科技人才支撐。雲南國際人才交流會的舉辦，為雲南引進海內外人才智力開闢嶄新管道，為創新成果的交流與應用拓展了廣闊空間。

雲南省委書記王寧致詞稱，目前，雲南已建成大陸國家重點實驗室7個、省重點實驗室107個、院士專家工作站166個，以及各類自貿區、經開區、綜保區等開放平台，都面向海內外各類人才、企業、科研院所、大學開放，共同開展科技創新合作，實現互利共贏。

馬來西亞駐昆明總領事法依薩認為，通過特定的人才和人力資本規畫才能够實現可持續發展。他建議，通過國際合作促進各國在人力資源方面的經驗共享及技術轉移，希望各國共同努力來創造共贏的環境。